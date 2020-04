Emergenza Coronavirus: da sabato prossimo 18 posti di Pneumologia anche all’Ospedale di Sanremo

Da sabato prossimo il reparto di Pneumologia dell’ospedale di Imperia sarà operativo anche al 'Borea' Sanremo con 18 posti letto. La decisione è stata adottata da Asl 1 nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, al fine di garantire il miglior supporto clinico ai pazienti e gestire la complessità respiratoria dei malati Covid-19.

Il reparto, diretto dal Dott. Claudio De Michelis, proseguirà la sua attività come di seguito:

- all’ospedale di Imperia, attraverso l’area respiratoria (14 posti letto al piano terra e 16 posti letto al 3° piano della palazzina B). Il reparto al piano terra, allestito in collaborazione con il Pronto Soccorso e la Rianimazione, è dedicato ai pazienti che presentano sintomi respiratori acuti e devono essere sottoposti a trattamento intensivo e monitoraggio diagnosi per confermare o escludere l’infezione da Covid-19. Il terzo piano è seguito da un’altra equipe infermieristica. Alle attività cliniche, partecipano anche i medici della Medicina Interna, della Nefrologia, della Neurologia e delle varie specialità chirurgiche dell’ospedale. Le attività pneumologiche non legate alla emergenza Covid sono mantenute all’interno del presidio di Imperia;

- al 1° piano dell’ospedale di Sanremo verranno allestiti ulteriori 18 posti letto a supporto del presidio ospedaliero. I pazienti saranno seguiti da un’equipe multidisciplinare da pneumologi, cardiologi e otorinolaringoiatri. Questa operazione permetterà un miglior recupero in termini di riabilitazione respiratoria per i pazienti più gravi che attualmente sono ancora ricoverati in Terapia Intensiva.

“Continua l’operazione di riorganizzazione di ASL1 per far fronte in modo ottimale all’emergenza Coronavirus e dare la migliore risposta possibile ai nostri cittadini – afferma il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli – Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale che con grande professionalità è impegnato nell’assistenza e nella cura dei pazienti”.