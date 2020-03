Sanremo: Diego Campagna protagonista di una conferenza con la scuola media di Coldirodi

Nonostante l'emergenza coronavirus abbia radicalmente modificato il modo di insegnare, alla scuola secondaria di primo grado di Coldirodi (Istituto comprensivo Sanremo Ponente) non si fermano le consuete attività. Accanto alle lezioni, che ora si svolgono regolarmente in videoconferenza su Google Meet, oggi si è tenuta anche una lezione speciale.



Un ospite d'eccezione ha dialogato con i ragazzi: si tratta di Diego Campagna, chitarrista di fama internazionale, che ha risposto con semplicità alle numerose domande dei ragazzi. Gli alunni si sono mostrati estremamente interessati alla vita di un artista che ha messo al centro della propria esistenza la passione per la musica, ha suonato in tutto il mondo e ha saputo inserire con successo la chitarra classica nella musica contemporanea attraverso la collaborazione con Mahmood. Nelle prossime settimane, saranno realizzate altre videoconferenze con ospiti di rilievo.