Sanremo: si trova l'auto (targata Milano) danneggiata, ipotizza uno sgarbo da follia Coronavirus (Foto)

Ci auguriamo che, quanto denunciato su alcuni gruppi Facebook della zona dal proprietario dell’auto non sia vero perché, altrimenti, saremmo di fronte ad una follia totale.

Stiamo parlando di Marco Tolve, che vive a Sanremo da più di 6 anni e che si è trovato la sua auto, una Smart’, danneggiata mentre era parcheggiata in via Nino Bixio. Tolve ha ipotizzato che, qualcuno, possa aver deciso di danneggiarla perché targata Milano. “Vivo e lavoro a Sanremo da più di 6 anni – scrive Tolve – vorrà dire che metterò in esposizione sul cruscotto il certificato di residenza”.

Come detto ci auguriamo che il danno sia stato casuale e non doloso, altrimenti di troveremmo di fronte ad un caso vergognoso.