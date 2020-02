Alassio: finalmente! 32 turisti degli alberghi sono partiti per il Piemonte, ne rimangono 78 più 20 dipendenti (Foto e Video)

Sono partiti verso le 18.30, a bordo del pullman messo a disposizione dalla Regione Piemonte, i 32 ospiti dei due alberghi di Alassio che sono stati prelevati con le cautele del caso e che faranno rientro nelle loro abitazioni.

“Abbiamo analizzato una delle situazioni più complesse, insieme al Sindaco che è la massima autorità cittadina in tema di Protezione Civile. In questo momento, grazie agli accordi con il Piemonte, tutti stanno rientrando nelle loro case, dove verranno presi in carico dalla sanità della loro regione. Le persone che tornano a casa – ha detto il governatore Giovanni Toti - devono capire che non andranno a giocare con i nipotini ma dovranno rimanere isolati per tutto il periodo necessario. Nelle prossime ore ci confronteremo nuovamente con Regione Lombardia e, se le condizioni nella cosiddetta ‘zona rossa’ di Castiglione D’Adda lo consentiranno, cercheremo di riavvicinare a casa anche loro. Nel frattempo – ha sottolineato - abbiamo garantito tutti i servizi essenziali legati all’assistenza, alla pulizia degli ambienti, al cambio della biancheria e all’alimentazione di coloro che si trovano nella struttura. Si tratta, ovviamente, di persone senza sintomi, perché in presenza di condizioni di salute precarie è previsto il ricovero in ospedale. Nelle prossime ore – ha poi affermato il governatore - la Asl2 valuterà se sia possibile accompagnare al proprio domicilio anche il personale dipendente dell’albergo, in modo che possa proseguire la vigilanza attiva al proprio domicilio. Si tratta di avere pazienza, tutte le situazioni sono state prese in carico”.

“Abbiamo già accompagnato a casa loro i lombardi – prosegue Toti - e, nelle prossime ore prenderemo contatti con la Regione Lombardia, per riavvicinare alle loro case chi resta negli alberghi. Abbiamo anche garantito assistenza, pulizie e cibo per chi rimane all’interno e chi non ha sintomi ed oggi siamo più tranquilli, anche perché gli alberghi sono stati alleggeriti mentre l’Asl lavorerà affinchè il personale possa continuare la vigilanza al proprio domicilio. Il tutto tenendo conto che ad Alassio dobbiamo guardare con grande attenzione, visto che è l’unico focolaio in regione”.

Su cosa accadrà alle scuole da lunedì Toti ha mantenuto la cautela: “Per quanto riguarda le scuole questa zona, in particolare, richiede una massima prudenza. Quindi, tra domani e domenica, con i risultasti che ci arriveranno, prenderemo delle decisioni che saranno coerenti con le altre regioni e secondo l’indirizzo del Governo nazionale. Nelle prossime ore ci sentiremo con Roma e, domenica, ci saranno le riunioni definitive tenendo conto che è importante la prudenza ma anche il fatto di non bloccare l’Italia. Se dovessi pensare ad Alassio ed i comuni limitrofi la prudenza sarà ovviamente fondamentale, ma le decisioni le prenderemo nei prossimi due giorni”.

Al momento sono rimasti all’hotel ‘Bel Sit’ 38 ospiti e 12 dipendenti mentre al ‘Al Mare’ 40 ospiti e 8 dipendenti. Ora bisognerà capire come e quando, anche gli altri ospiti saranno portati nelle loro abitazioni o in luoghi dove trascorrere la quarantena. “Ora ci occuperemo del gruppo di Castiglione D’Adda – ha terminato Toti - una zona preclusa alla circolazione e tratteremo con i lombardi perché non vogliamo mandarli in una dove sarebbero più a rischio qui”.