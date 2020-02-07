Интервью с мэром Alberto Biancheri

Ученики из лицея Cassini и Ruffini брали интервью у мэра. Вот несколько вопросов которые они задали ему.

Марина Мельничук спросила про Амадеуса,вместе с мэром они посадили два дерева для 70-го фестиваля.Они были очень довольны этому поступку.

Paride Bencivenni спросил про скандал который произошёл в начале фестиваля с певцом Junior Cally но решился позитивно.

Ещё был вопрос о выступлении Акилле Лауро Которое очень понравилось мэру.

Meghi Shehu Спросила если было трудно построить сцену в центре площади Коломбо и если она будет использована в будущем. Мэр ответил что они построили это благодаря RAI.

Emanuele Kuffer спросил Какой год фестиваля впечатлил больше мера. Он ответил что каждый год случаются новые События и каждый год есть новая тема.

Gaia di Michele Спросила как он живёт этот период.