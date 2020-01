Terminate le feste di fine anno con molti camper anche ad Imperia: chiesta un'area a loro dedicata (Foto)

Nei giorni scorsi abbiamo trattato il classico argomento dei camperisti, che si ripropone sempre durante le feste di fine anno e di Pasqua, per quanto riguarda Sanremo.

Ora lo facciamo pure per Imperia dove, secondo alcuni cittadini, si è in ‘alto mare’ per la regolamentazione della presenza di turisti amanti del camper. La foto che pubblichiamo è del 3 gennaio scorso ed in molti chiedono che la presenza di turisti sulle ‘case viaggianti’ venga regolamentata con un’area a loro dedicata.

Che questo tipo di turismo sia comunque una potenzialità per qualsiasi città che vive sui villeggianti è ormai assodato ma, in tutte le località viene chiesto alle amministrazioni che si facciano carico di creare aree a loro dedicate, con servizi specifici da utilizzare.