Da Casa Shop al Molo 8.44 è tempo di un Natale ricco di magia

Manca poco al Natale e da Casa Shop al Molo 8.44 è tempo di pensare alla festa per eccellenza più amata da grandi e piccini.

Nel punto vendita dello shopping center più grande della Liguria si possono trovare un’infinità di articoli utili per creare l’atmosfera natalizia.

Dal set di 3 palline all’albero e gli anelli decorativi, ai lumini e al presepe.

Fondamentali sono i punti luce con le speciali candele e le lampade ma non possono naturalmente mancare gli arredi da tavola come gli eleganti portatovaglioli, le tovagliette, i piatti o gli ornamentali mini alberi di Natale.

Non possono mancare le decorazioni natalizie di tutti i tipi, dal classico albero, alla stella, la corona, i fili luminosi con 10 luci, le palline in diverse fantasie.

Con un tocco divertente o un accessorio sorprendente si può rallegrare la propria casa natalizia e per donare un aspetto più simpatico all’ambiente i trenini portano la magica atmosfera del polo nord nel salotto.

Un consiglio per un regalo che assicura il divertimento per ore ed ore? Si possono raccogliere un mix originale con vari articoli per pasticceria come il set regalo bastoncino di zucchero, mix cioccolato e marshmallows, il filtro per tè, un animaletto peluche con plaid e party game.

Per ogni aspirante chef le festività di fine anno sono il massimo e per essere preparati è necessario avere tutti gli utensili utili, da un tagliere Xl al set perfetto per servire il sushi fatto in casa. Ma non possono mancare anche le pentole, il macina pepe/sale, le pirofile, i vassoi da portata, le saliere con cucchiaio e le planche.

Per scoprire tutte le promozioni si possono trovare nei punti vendita o su www.casashops.com.

Casa Shop Italia, Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net, segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557