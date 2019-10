A Mondovì (CN): La Crota, il calore di una cantina con un’ottima cucina.

Situato nella zona centrale di Mondovì Breo, sulla strada principale che porta verso Vicoforte, si intravede una piccola insegna, che segnala al passante la presenza di un ristorante. Si scende una comoda scala e si entra nella “crota”, così si chiama la cantina in piemontese. I locali un tempo ospitavano una cantina, luogo di produzione e conservazione del vino, ma dove si potevano anche assaporare bontà ed eccellenze del territorio.

Le volte ampie, l’arredamento moderno con accostamenti di legno e pietra, i quadri dai toni caldi, ospitano un ristorante con un ambiente piacevolmente accogliente. In sala opera Alessandra, gentile e garbata, mentre Daniele, chef raffinato e preparato, si dedica ai fornelli. Insieme, con grande passione e professionalità, propongono dall’ottobre del 2016 una cucina creativa con ingredienti del territorio senza nascondere le origini liguri di questa simpatica coppia.

Dalla musica di sottofondo ai gagliardetti della squadra del cuore e dall’accento inconfondibile per finire alle proposte culinarie, ci si sente un pochino a “Genova”. La proposta gastronomica è ben equilibrata: l’impronta ligure, rappresentata dalle erbe aromatiche, l’immancabile pesto, le focacce, gli ortaggi e il pesce, si mescola con i prodotti del territorio seguendo la stagionalità.

Dal menù alla carta negli antipasti, tra gli altri, troviamo il delizioso fagottino croccante al sesamo con pere e bra tenero ( 8 euro) e il baccalà mantecato con olio Evo con salsa verde e panizza fritta (10 euro),

Tra i primi sicuramente da provare i gnocchi di patate al cacao, crema di grana e pepe nero (9 euro) e i ravioloni di ricotta e limone con gamberi rossi, pomodorini e maggiorana (14 euro) e le imperdibili trenette al pesto con patate e fagiolini ( fatte da un vero genovese) a 9 euro.

Nei secondi possiamo scegliere tra il gustoso stracotto di vitello al latte e nocciole con tortino di patate alle erbette (15 euro) e i bocconcini di coniglio con olive e pinoli (14 euro), ma anche piatti di pesce come il filetto di spigola in crosta di capperi (16 euro) e le acciughe impanate e fritte (12 euro), sempre gradite. Si conclude con una bella scelta di dolci fatti in casa come il cremoso alla rosa e cioccolato bianco o il cheescake con salsa di lamponi e biscotto alle arachidi (tutti a 6 euro). Cantina con buona scelta di vini locali, serviti anche a calice. Un locale che vi consigliamo di provare per le eccellenti materie prime locali presentate in piatti di terra e di mare, ma anche per l’ospitalità cortese e lontana dai luoghi comuni sull’accoglienza ligure fatta di mugugni e di “torta di riso è finita”.

La Crota si trova a Mondovì in corso Statuto n.2, telefono 0174 41004.