FELICI E VELOCI |

Felici e Veloci: oggi prepariamo il nettarina toast

Uno spezzafame sano, ipocalorico e completo dal punto di vista nutrizionale seppure con soli 3 ingredienti

La buccia liscia, il profumo d’estate, il morso croccante e una caratteristica polpa soda e aromatica fanno della nettarina l’ingrediente tanto inconsueto quanto perfetto per questo “summer toast” carico di energia in totale leggerezza! Uno spezzafame sano, ipocalorico e completo dal punto di vista nutrizionale seppure con soli 3 ingredienti: i carboidrati del pane, le proteine e i grassi buoni del burro di arachidi, le fibre, i sali minerali e le vitamine della pesca. Replicate e godetevi il NETTARINA TOAST di Fata Zucchina come spuntino estivo nutriente e leggero. https://www.youtube.com/watch?v=VzJZfBQiF3g Di seguito le schede della ricetta:





Redazione

