RivierALP, concluso il progetto transfrontaliero tra Alpi e Mediterraneo: sottoscritto l'accordo per proseguire la collaborazione

Si sono concluse le attività del progetto transfrontaliero "RivierALP – Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il mare", iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027.

L'incontro finale si è tenuto in modalità di videoconferenza a causa della chiusura del Tunnel di Tenda e delle conseguenti difficoltà nei collegamenti viari tra le due Nazioni, vedendo la partecipazione del Comune di Limone Piemonte in qualità di ente capofila, affiancato da Conitours, dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, dalla Provincia di Imperia, dal Comune di Sanremo, dalla Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, dal Département des Alpes-Maritimes e dall'Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera & Merveilles.

La seduta ha consentito di analizzare i risultati conseguiti nel corso del programma, che ha portato alla strutturazione di una rete integrata di percorsi escursionistici e ciclabili destinati a collegare l'arco alpino al litorale mediterraneo, incentivando il turismo sostenibile, la mobilità dolce e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a cavallo del confine. Contestualmente, i rappresentanti legali degli enti coinvolti hanno approvato e siglato l'Accordo per l'istituzione del Tavolo interpartenariale RivierALP, uno strumento operativo permanente pensato per garantire la continuità gestionale e promozionale degli itinerari anche oltre il termine del periodo di finanziamento comunitario.

La prosecuzione della governance e le prospettive future

Sull'esito delle attività è intervenuto il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, sottolineando come la sinergia tra le istituzioni di Piemonte, Liguria e Francia abbia permesso di superare i vincoli amministrativi per edificare una destinazione turistica coesa

Il primo cittadino ha confermato che, a seguito della riapertura del Tunnel di Tenda, i partner si ritroveranno in presenza per l'inaugurazione del nuovo casello dell'Alta Via del Sale, opera infrastrutturale inserita nel quadro di valorizzazione e riorganizzazione dei grandi itinerari transfrontalieri promossi dal progetto.