Imperia, Scajola incontra l’AIA: “L’arbitraggio è scuola di responsabilità”

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato ad un incontro tecnico associativo organizzato dalla Sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Imperia presso la Sala dei Comuni della Provincia, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte della sezione e dei numerosi giovani presenti.

Scajola è intervenuto in apertura della riunione che ha visto protagonista l’assistente internazionale Stefano Alassio, in forza alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B. Nel suo saluto, l’assessore ha voluto soffermarsi soprattutto sul valore formativo del percorso arbitrale, sottolineando come significhi assumersi responsabilità, prendere decisioni e costruire autorevolezza, dentro e fuori dal campo. Nell’occasione ha inoltre invitato ufficialmente sia Alassio sia l’arbitro internazionale Davide Massa al Festival Orientamenti 2026, in programma a novembre a Genova.

“Ho partecipato con grande piacere a questo appuntamento proposto dalla Sezione AIA imperiese e dal presidente Gianluca Morelli – spiega l’assessore Scajola –. Ho trovato tanti ragazzi motivati e appassionati, consapevoli dell’importanza del percorso che stanno affrontando. Quello dell’arbitro non è soltanto un ruolo sportivo, ma una vera esperienza di crescita personale: significa imparare a decidere, gestire la pressione e assumersi responsabilità importanti. Sono insegnamenti che accompagnano per tutta la vita. La Sezione AIA di Imperia rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio e può contare su figure di assoluto livello come Stefano Alassio e Davide Massa. Come Regione Liguria abbiamo già collaborato con loro in diverse occasioni e ci auguriamo di averli ancora protagonisti a Orientamenti per portare questa testimonianza ai nostri studenti. Ringrazio infine Stefano Alassio per il graditissimo omaggio del pallone ufficiale della Serie A, un gesto che ho davvero apprezzato molto”.