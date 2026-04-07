Tennistavolo Regina, mezzo secolo di storia e passione: grande festa per i 50 anni della società (Foto)

Sotto il segno del fair play e della passione sportiva, l’A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo ha celebrato nei giorni scorsi un traguardo storico: i 50 anni di attività (1976-2026), festeggiati insieme alle realtà di Taggia, Imperia e Santo Stefano al Mare in una serata ricca di emozioni e ricordi.

La celebrazione si è svolta presso il ristorante Lido Fontana di Sanremo, dove l’Accademia Pongistica ha riunito atleti, dirigenti, autorità e amici del sodalizio. L’apertura della serata è stata segnata da un momento di raccoglimento in memoria dei soci e degli atleti scomparsi, un gesto sentito che ha unito idealmente tutte le generazioni passate attraverso la società.

Cinquant’anni di storia rappresentano un lungo percorso fatto di sacrifici, successi, sconfitte e soprattutto di crescita sportiva e umana. Dal lontano 1976, quando il primo Consiglio Direttivo era guidato dal presidente Raffaele Regina, fino ad oggi, il club ha mantenuto intatto il proprio spirito, continuando a promuovere il tennistavolo su tutto il territorio rivierasco.

Nel corso della sua attività, il Tennistavolo Regina si è distinto non solo per la partecipazione a competizioni in tutta Italia, ma anche per l’organizzazione di numerosi tornei e manifestazioni, valorizzando le strutture sportive di Sanremo, Taggia, Imperia e Santo Stefano al Mare, senza dimenticare le esperienze passate in altre località del comprensorio.

Importanti anche i riconoscimenti ottenuti, tra cui la Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI nel 1989 e il titolo assegnato dall’UNICEF come “Associazione Amica dei Bambini”, a testimonianza dell’impegno sociale del club oltre che sportivo.

La serata del cinquantesimo anniversario ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche, sportive e rappresentanti del mondo del volontariato, che hanno voluto portare il proprio saluto e riconoscere il valore dell’associazione nel tessuto sociale locale. Tra interventi, aneddoti e momenti di convivialità, il presidente Raffaele Regina ha guidato l’evento con energia e coinvolgimento per oltre quattro ore.

Non sono mancati i protagonisti di ieri e di oggi: ex atleti, giocatori attualmente in attività e sostenitori storici si sono ritrovati per celebrare insieme una realtà che ha formato intere generazioni di appassionati.

La serata è stata arricchita da momenti di intrattenimento, musica e spettacolo, oltre a iniziative solidali con raccolta fondi a favore dell’UNICEF di Imperia, grazie anche a premi e donazioni messe a disposizione per l’occasione.

Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi mesi con un fitto calendario di eventi: da aprile a settembre sono previste gare amatoriali sulle spiagge del territorio e manifestazioni agonistiche, fino all’appuntamento clou di fine agosto con il “50° Trofeo Queen Open Europa”.

Non solo tennistavolo: in programma anche eventi multidisciplinari che uniranno il ping-pong ad altre attività sportive e ludiche, oltre a concorsi dedicati alle scuole, con finalità benefiche.

Il Tennistavolo Regina si conferma così non solo una società sportiva, ma un punto di riferimento per la comunità, capace di unire generazioni diverse nel segno della lealtà, della condivisione e dell’amore per lo sport. Con uno sguardo al passato e uno rivolto al futuro, l’auspicio è che questa storia possa continuare ancora a lungo, portando avanti i valori che l’hanno resa protagonista per mezzo secolo.