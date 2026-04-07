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Sport | 07 aprile 2026, 09:05

Downhill, il team Sanremo Freeride/Lenti e Bollenti brilla a Blausasc: Alice Leone ed Ettore Bertocchi sul podio (Foto)

Buoni piazzamenti per tutti i componenti del team

Downhill, il team Sanremo Freeride/Lenti e Bollenti brilla a Blausasc: Alice Leone ed Ettore Bertocchi sul podio (Foto)

​Il Sanremo Freeride/Lenti e Bollenti brilla a Blausasc. Alice Leone ed Ettore Bertocchi salgono sul podio.

​Si apre nel migliore dei modi la stagione agonistica per il team Sanremo Freeride / Lenti e Bollenti. Dopo un inverno di intensa preparazione atletica e tecnica sui trail liguri, i ragazzi hanno affrontato il weekend pasquale a Blausasc (Nizza) in occasione del Campionato Regionale DH.

"​Nonostante un tracciato impegnativo e avversari di alto livello, il team ha ottenuto risultati di rilievo con Alice Leone, seconda di categoria, ed Ettore Bertocchi, sul terzo gradino del podio" - fa sapere Sanremo Freeride/Lenti e Bollenti - "A completare il successo della spedizione si aggiungono i buoni piazzamenti di tutti gli altri componenti del team, i cui risultati complessivi lasciano presagire una stagione ricca di soddisfazioni".

Elisa Colli

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