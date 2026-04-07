Downhill, il team Sanremo Freeride/Lenti e Bollenti brilla a Blausasc: Alice Leone ed Ettore Bertocchi sul podio (Foto)

​Il Sanremo Freeride /Lenti e Bollenti brilla a Blausasc . Alice Leone ed Ettore Bertocchi salgono sul podio.

​Si apre nel migliore dei modi la stagione agonistica per il team Sanremo Freeride / Lenti e Bollenti. Dopo un inverno di intensa preparazione atletica e tecnica sui trail liguri, i ragazzi hanno affrontato il weekend pasquale a Blausasc (Nizza) in occasione del Campionato Regionale DH.