Downhill, buon tempo per Bruno Ruiz della PSV Ngteam di Vallecrosia al Mare a Blausasc

Bruno Ruiz, agonista della PSV Ngteam di Vallecrosia al Mare nel downhill, fa un buon tempo, domenica 5 aprile, a Blausasc.

L'under 17 conclude la gara dodicesimo in 1.53. "Per il downhill 'Made in France' finiamo dodicesimi di categoria ma questo non è un dato interessante, ciò che è da valutare come prestazione è il cronometro" - fa sapere PSV Ngteam di Vallecrosia al Mare - Dal momento che il tempi migliori nella categoria U17 sono stati da 1.45 a 1.50, Bruno Ruiz con 1.53 alla sua prima gara di stagione dimostra di esserci dal primo momento nonostante sia una buona bici con geometrie e componenti un po' andati".

"Non ci resta che presenziare al secondo appuntamento di stagione a La Mouliere il 9 e 10 maggio per completare alcune posizioni ed evitare gli errori fatti a Blausasc" -afferma PSV Ngteam di Vallecrosia al Mare.