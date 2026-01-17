Al Fermi Polo Montale di Ventimiglia parte il corso OSS: formazione specialistica e accesso rapido al mondo del lavoro

All’Istituto Fermi Polo Montale è ufficialmente partito il corso per Operatore Socio Sanitario (OSS), un’importante opportunità formativa che unisce scuola e mondo del lavoro, rispondendo in modo concreto alle esigenze del territorio e del sistema socio-sanitario.



La figura dell’Operatore Socio Sanitario, così come definita dall’Accordo Stato–Regioni del 22 febbraio 2001, è oggi una delle più richieste in assoluto. L’OSS svolge attività fondamentali per soddisfare i bisogni primari della persona e per favorirne benessere, autonomia e qualità della vita, operando in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale. Proprio per questo motivo, il conseguimento della qualifica regionale di OSS consente un rapido e diretto inserimento nel mondo del lavoro, con concrete possibilità occupazionali subito dopo l’esame. Grazie alla normativa nazionale (DPR 87/2010 e DL 61/2017) e alle delibere della Regione Liguria, gli Istituti Professionali a indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale possono integrare nel proprio curricolo il percorso di preparazione all’esame di qualifica OSS.



Il Fermi Polo Montale ha colto pienamente questa opportunità, offrendo ai propri studenti un percorso strutturato e riconosciuto a livello regionale. Nel corso dell’ultimo triennio, i diplomandi seguono moduli didattici specifici per almeno 400 ore, integrati nelle discipline già previste dal percorso statale e conformi alle Linee Guida regionali. Questa organizzazione consente agli studenti di approfondire le materie di indirizzo – dall’area igienico-sanitaria a quella psicologica, sociale e tecnico-operativa –con una ricaduta estremamente positiva anche sul rendimento scolastico, poiché teoria e pratica si rafforzano reciprocamente.



Il percorso formativo copre tutte le aree fondamentali per la professione di OSS:

●​ legislativo-istituzionale

●​ psicologica e sociale

●​ tecnico-operativa

●​ igienico-sanitaria

●​ farmacologica

●​ comunicazione

●​ salute e sicurezza nei luoghi di lavoro​



La durata complessiva del corso è di 1000 ore, articolate in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e tirocini in ambito ospedaliero e socio-sanitario, offrendo agli studenti un’esperienza concreta e altamente professionalizzante. L’attivazione del corso è resa possibile grazie all’utilizzo delle quote di autonomia scolastica e alla collaborazione con enti e strutture sanitarie pubbliche e private, nel pieno rispetto delle intese tra Regione Liguria e Ufficio Scolastico Regionale. Con l’avvio del corso OSS, il Fermi Polo Montale si conferma una scuola capace di anticipare i bisogni del mercato del lavoro, offrendo agli studenti una formazione solida, spendibile e orientata al futuro, in un settore – quello socio-sanitario – dove la domanda di personale qualificato è in costante e forte crescita.