RAEE, nuove regole per le richieste di ritiro: obbligo di indicare intestatario FIR e detentore del rifiuto

Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) ha introdotto alcune importanti novità operative riguardanti la procedura di inserimento delle richieste di ritiro dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) sul proprio portale online.

Queste modifiche interessano tutti i soggetti che usufruiscono del servizio di ritiro RAEE, tra cui rivenditori, installatori, grandi utilizzatori e altri operatori che hanno attivato una convenzione con il CdC RAEE. I RAEE comprendono una vasta gamma di apparecchiature: dai grandi e piccoli elettrodomestici, ai dispositivi IT ed elettronici di consumo, fino agli apparecchi di illuminazione.

Cosa cambia nella procedura

A partire da questi giorni, al momento dell’inserimento di una nuova richiesta di ritiro, il sistema richiede di indicare:

Il soggetto intestatario del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) , il documento che accompagna il trasporto dei RAEE;

, il documento che accompagna il trasporto dei RAEE; E di specificare se tale soggetto si qualifica come “detentore” del rifiuto.

Questa novità mira a rendere il processo più chiaro e conforme alle normative in materia di tracciabilità dei rifiuti, migliorando la trasparenza e la correttezza nella gestione dei flussi RAEE.

Una miniguida per gli utenti

Per agevolare gli operatori, il CdC RAEE ha pubblicato una miniguida pratica che illustra passo dopo passo il nuovo procedimento di inserimento delle richieste.

La guida è disponibile sul sito ufficiale del Centro, nella sezione News, al seguente link:

https://www.cdcraee.it/news/inserimento-rdr-sul-portale-si-richiede-di-indicare-anche-il-detentore-del-rifiuto/

L’impegno di CNA Imperia

La CNA Imperia invita tutti gli operatori del territorio interessati a prendere visione delle nuove modalità operative e a contattare gli uffici dell’Associazione per eventuali chiarimenti o supporto nella gestione delle pratiche RAEE. “La corretta gestione dei RAEE rappresenta non solo un obbligo normativo, ma anche un gesto di responsabilità ambientale e civica. CNA Imperia è a disposizione per assistere le imprese e gli installatori nell’adeguamento alle nuove disposizioni”, sottolinea la Presidenza CNA Imperia.

Per informazioni:

CNA Imperia

nfo@im.cna.it | www.im.cna.it

Tel. 0184 500309