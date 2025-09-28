 / Mostre

"Bordighera ieri e oggi" nelle foto di Sergio D'Orsi, un omaggio alla città delle palme (Foto e video)

Mostra fotografica nella sede dell'Unione Culturale Democratica fino al 30 settembre

"Bordighera ieri e oggi" di Sergio D'Orsi in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica, in via Al Mercato n° 8, nella città delle palme.

La mostra fotografica, a ingresso libero, si potrà visitare fino a martedì 30 settembre, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. 

"Questa mostra fotografica vuole essere un omaggio a Bordighera com'era e com'è. Bordighera negli anni è cambiata, qualche volta in meglio, altre in peggio, lascio ai visitatori giudicare" - fa sapere Sergio D'Orsi - "Le finalità sono puramente culturali e didattiche ed escludono ogni scopo di lucro o commerciale".

Elisa Colli

