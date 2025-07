Aurigo Inaugura la Rassegna Teatrale con il 'Ramaiolo in Scena': un successo di risate e tradizione

Folto pubblico, applausi convinti e divertimento per la prima serata della rassegna teatrale organizzata dal comune di Aurigo dove la compagnia imperiese 'Ramaiolo in Scena' ha rappresentato lo spettacolo 'L'unificasion du Portu e d'Ineia' di Lucetto Ramella.

La rassegna continua con il prossimo appuntamento previsto per giovedì 10 luglio, alle ore 21, sempre presso il piazzale antistante il campo sportivo, con la prestigiosa e storica 'Compagnia Stabile Città di Sanremo' che metterà in Scena la commedia '...In pagiugu elettorale' di Alexandre Bisson.

Commenta il Sindaco Angelo Arrigo, che unitamente all' Amministrazione ha voluto e organizzato la rassegna: "Momenti di spensieratezza, sano divertimento e condivisione sono assicurati a tutti coloro che prenderanno parte all' iniziativa che costituisce un appuntamento imperdibile per apprezzare il nostro entroterra, coniugando bellezze naturali e cultura. La rassegna costituisce inoltre la promozione di compagnie teatrali locali che svolgono in modo amatoriale, ma con tanto impegno e grande passione, un importante ruolo per il mantenimento di storia e tradizioni del territorio ed in particolare il nostro dialetto."

Sarà attivo il servizio bar a cura della locale Associazione.