Un ponte ideale tra Sanremo e Venezia grazie a "Il Mare dell’Utopia: Archetipo della Città Acquerellata"

Il Mare dell’Utopia: Archetipo della Città Acquerellata è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà dal Porto Vecchio al Centro Storico di Sanremo, sabato 21 e domenica 22 giugno. Un importante evento realizzato nell'ambito del Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato da Guendalina Salimei con il progetto TERRAE AQUAE.

L’Italia e l’Intelligenza del Mare. Un ponte ideale tra Sanremo e Venezia ideato da FabbrichiAmOrizzonti - Laboratorio Urbano_Umano di Azioni Materiali_Immateriali attraverso un percorso artistico-culturale ispirato alla visione poetica di Italo Calvino. Dialoghi, pittura collettiva e arte performativa vedranno protagonista la comunità locale insieme ad artisti, architetti, ricercatori, creativi e rappresentanti dei media in un momento epocale che connette la capitale della musica con la più antica città del futuro, palcoscenico mondiale di arte, architettura e cinema. Un germoglio di pensiero e gesto creativo che dalla Riviera dei Fiori si innesta nell’ampio dibattito della 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, che attraverso il public program del Padiglione Italia, narra le azioni, i progetti e le sfide più interessanti di un Paese tra terra e acqua. A dare inizio alle sessioni creative sarà un raggruppamento multidisciplinare d’eccellenza, composto dalla nota pittrice sanremese Valentina Martini, dall’architetto e curatore internazionale Alessio Proietti, dalla letterata tra le massime esperte dell’antologia calviniana Lucinda Buja, dal celebre maestro d’arte Vittorio Emanuele, oltre a una comunità di artisti che apporrà il proprio segno generativo di intelligenza collettiva, in un momento memorabile per la città. Il progetto di FrabbrichiAmOrizzonti si inserisce in un processo bottom-up di rigenerazione urbana del borgo storico della Pigna di Sanremo, attraverso un approccio salutogenico orientato all’attivazione socioculturale, promuovendo la partecipazione collettiva multigenerazionale, la fusione di arti e saperi e la combinazione di azioni materiali e immateriali. Un gemellaggio tra Venezia e Sanremo che si fa parte viva del palinsesto nazionale de Il Mare dell’Intelligenza.

Dialoghi, contribuendo ad ampliare la riflessione sul ruolo del mare come archetipo generativo e orizzonte comune di trasformazione. Un’esperienza che, da un territorio sospeso tra costa e alture, entra nel cuore del dibattito internazionale promosso dal Padiglione Italia, portando con sé la voce di una comunità creativa e la forza di un’azione culturale condivisa. Un ponte tra luoghi e pensieri che restituisce valore alla bellezza, alla conoscenza e alla partecipazione come strumenti per abitare il futuro.

INFORMAZIONI UTILI Primo giorno: dialogo artistico-culturale e sessione di pittura collettiva Orario: 10:00 – 18:00. Luogo: itinerante, con incontro iniziale a Piazzale Pian di Nave Secondo giorno: esposizione delle opere, interludio e dibattito Orario: 16:00 – 19:00. Luogo: diffuso, nel Centro Storico e conclusione in Piazza S. Brigida Ingresso libero Per ulteriori informazioni e richieste: fabbrichiamorizzonti (@) gmail.com | IG: fabbrichiamorizzonti