Sanremo, ruba vestiti e fugge: arrestato un 47enne. Aveva con sé due coltelli

I carabinieri della compagnia di Sanremo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 47 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia, per furto aggravato e detenzione illecita di armi bianche.

L’uomo è stato notato da una pattuglia della radiomobile mentre correva fuori da un negozio di abbigliamento in via Matteotti, inseguito da due commesse. Fermato dai militari, è stato trovato in possesso di diversi capi griffati appena rubati, dopo aver manomesso i dispositivi antitaccheggio nel tentativo di eludere i controlli del personale.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche due coltelli. Sebbene non li abbia utilizzati per minacciare o fuggire, il loro possesso ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Imperia. Inoltre, il Questore di Imperia ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio con l’obbligo di lasciare il Comune di Sanremo e il divieto di farvi ritorno per i prossimi quattro anni. La violazione di tale misura può comportare ulteriori sanzioni detentive.