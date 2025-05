Ventimiglia, tutto pronto per ­la 4a edizione di Bimbimbici

Domenica 18 maggio 2025 torna a Ventimiglia l’attesissimo evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie: Bimbimbici. L'iniziativa, promossa dall'associazione FIAB Riviera dei Fiori, offre una giornata all’insegna del divertimento e della mobilità sostenibile.

Il programma della giornata:

il pomeriggio inizierà con un giro in bicicletta che attraverserà il lungomare che conduce fino a Bordighera, per poi fare ritorno a Ventimiglia presso i giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio. Un'occasione unica per vivere il territorio in modo sano ed ecologico.

Il ritrovo è previsto alle ore 14:30 presso l'area ex Campasso di Ventimiglia.

Al termine della pedalata, FIAB offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti mentre l'intrattenimento verrà curato dai giovani talenti della band ABAU. Inoltre, grazie alla collaborazione con l'area giochi Twenty Land, verrà offerto un giro gratuito sulle giostre e la possibilità di divertirsi al minigolf ad un prezzo scontato. Un momento di convivialità per favorire l'incontro tra le famiglie e promuovere la cultura della bici come mezzo di trasporto veloce, ecologico e divertente nonché come strumento di salute e benessere.

Un'opportunità per cambiare strada: Bimbimbici è un'iniziativa che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani e le loro famiglie sull’importanza della mobilità sostenibile, incoraggiando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Inoltre l'evento si configura come un appello alle istituzioni affinché promuovano azioni concrete per garantire una maggiore sicurezza stradale, tutelando gli utenti più vulnerabili, come pedoni e ciclisti. Si invita, quindi, alla realizzazione di spazi urbani dedicati alla mobilità sostenibile e alle persone, favorendo nel contempo la diffusione di una cultura stradale improntata al rispetto e alla convivenza tra tutti gli utenti della strada.

Come partecipare: la partecipazione alla manifestazione è gratuita; l'iscrizione è obbligatoria il giorno della manifestazione per la copertura assicurativa. L'uso del casco è obbligatorio per tutti i minori di anni 14, per chi ne fosse sprovvisto FIAB ne metterà a disposizione una decina. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'associazione FIAB Riviera dei Fiori tramite i canali social Facebbok e Instagram.