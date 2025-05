Calcio, Polisportiva Vallecrosia Academy impegnata in diverse manifestazioni fuori porta (Foto)

Le squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy asd sono state impegnate in diverse manifestazioni fuori porta.

Venerdì 25 aprile gli Esordienti della leva 2013 hanno preso parte all’evento organizzato dall'Asd Ceriale Progetto Calcio: il “Memorial Simone Canetto”. "Gli atleti guidati dai mister Lapa e Colli, hanno dato dimostrazione di un ottimo gioco di squadra e individualità di spicco" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "I ragazzi biancorossi vincono la manifestazione conquistando anche il premio come miglior portiere assegnato ad Alessandro Moraru e miglior giocatore consegnato a Carlo Barbonaglia. Grande soddisfazione e orgoglio sono state espresse da mister Lapa, anche in virtù dei tanti complimenti ricevuti dalle squadre avversarie per le ottime prestazioni mostrate in campo".

Venerdì 25 aprile 2025 i Giovanissimi della leva 2010 hanno partecipato al torneo “50° Anniversario” organizzato dall'US Camporosso. "Nel campo a 11 nel paese di Camporosso, i ragazzi della Polisportiva hanno gareggiato sempre con tenacia e caparbietà ottenendo così un buon risultato finale" - dichiara il Vallecrosia Academy.

Venerdì 25 e sabato 26 aprile gli Esordienti della leva 2012 guidati da mister Ventura sono scesi in campo per il 17° Memorial Giacomo Comparato dei Tornei Internazionali Città di Cairo Montenotte. "I ragazzi nella prima giornata di qualificazioni si sono piazzati al quarto posto nel girone D entrando così nel girone Silver 4" - racconta la Polisportiva - "Hanno mancato il girone Gold di un solo punto. Sabato mattina hanno affrontato il Castellazzo e l’Albissole, una vittoria e un pareggio gli hanno permesso di arrivare primi del girone Silver 4. Nel pomeriggio hanno poi gareggiato contro Alba Roero e Cairese terminando al quarto posto del girone Silver generale. Mister Ventura ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. E' sempre motivo di orgoglio ben figurare in tornei di caratura così importante".

I Pulcini della leva 2014 guidati da mister Alletto, coadiuvato da mister Cianciaruso, sabato 26 aprile, erano presenti alla manifestazione Imperia Cup: il “Memorial Angelo Tauro“. "Gli atleti hanno dimostrato grinta e determinazione dopo un inizio un po' incerto, hanno poi pian piano preso fiducia inanellando buoni risultati" - dice il Vallecrosia Academy.

I Primi Calci della leva 2017, accompagnati dai mister Nocera e Tuttoilmondo, sabato 26 aprile, hanno giocato all’Imperia Cup: il “Memorial Angelo Tauro”. "I giovanissimi atleti si sono confrontanti con i pari leva del ponente ligure" - afferma la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Giornata trascorsa all’insegna dello sport e del divertimento".