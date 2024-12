Ceriana tra i borghi più belli d'Italia, Assessore Lombardi: "Finalmente riceve il giusto riconoscimento"

"Ceriana è un paese bellissimo e finalmente riceve il giusto riconoscimento: la Liguria si conferma la Regione dei borghi con ben 28 che hanno ottenuto questa prestigiosa attestazione. Questa notizia è un'ottima forma di promozione che favorirà la destagionalizzazione e un turismo che vogliamo sia vivo in Liguria 365 giorni all'anno. Faccio i miei complimenti al sindaco Caviglia e alla sua comunità che hanno lavorato assiduamente per questo risultato frutto del loro grande amore per il territorio e le sue tradizioni".

Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi sul riconoscimento ottenuto da Ceriana entrato a fare parte della rete dell'associazione I Borghi più belli d'Italia nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci.