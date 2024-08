A Sanremo non c'è solo il Festival, la Summer Synphony è un gioiellino, De Lorenzo: "Raggiunto un livello altissimo"

Otto sold-out consecutivi. Ospiti di fama internazionale ma anche graditissime sorprese oltre a nomi noti nel palcoscenico della musica italiana. E poi standing ovation, applausi e tanto, tanto entusiasmo. A Sanremo non c'è solo il Festival e la Summer Symphony ne è un chiaro esempio. La kermesse organizzata dall'orchestra sinfonica matuziana si è rivelata, anche quest'anno, un vero e proprio gioiellino, capace di sorprendere - in positivo - lo stesso direttore artistico, Giancarlo De Lorenzo.

"Io sono molto contento", afferma un quasi incredulo De Lorenzo. "Noi sapevamo che il livello degli artisti era alto, però forse hanno superato anche le nostre aspettative. Il concerto di Amii Stewart è stato fantastico, così come tutti gli altri: i nostri professori d'orchestra ci hanno confessato di aver partecipato ad alcuni dei concerti più belli della loro carriera... le confesso una cosa: se lo dice il pubblico io sono contento, ma quando lo dice un professore non posso che essere orgoglioso per il lavoro fatto fino ad oggi".

Il direttore prosegue: "Sta andando tutto benissimo, il riscontro è davvero molto positivo e noi non possiamo augurarci che vada avanti così". Chiaramente, se il livello continua a crescere come nelle ultime stagioni - e qui sì che il paragone con gli ultimi Festival di Sanremo è appropriato -, il lavoro per De Lorenzo e il suo staff diventa ancora più complicato: "Francamente sono un po’ preoccupato", conclude ridendo il direttore artistico della rassegna musicale. "Perché so benissimo che fare un’altra stagione di questo livello non sarà mica facile, ma sto già pensando a come fare per ripeterci, o perché no... superarci".