CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 13 luglio

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- INSIDE OUT 2 – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LA COMPAGNIA DELL'ANELLO (2001) – ore 17.00 – di Peter Jackson - con Elijah Wood, Ian McKellen, Ian Holm, Christopher Lee, Liv Tyler - Fantastico - "La grande saga tolkeniana ha finalmente raggiunto il grande pubblico. C'era stato in passato un film d'animazione che aveva deluso gli appassionati. Ma questa volta il bersaglio sembra centrato. Le vicende dello hobbit Frodo che con un gruppo di amici della sua razza e con altri compagni d'avventura si trova ad affrontare un'impresa che lo sovrasta, hanno trovato in Peter Jackson un interprete fedele ma non cieco...”

Voto della critica: ****

- CULT KILLER – ore 21.00 – di Jon Keeyes. Un film con Alice Eve, Shelley Hennig, Antonio Banderas, Olwen Fouere, Kim DeLonghi - Drammatico/Avventura/Azione - "Alla morte dell'investigatore privato Mikeal Tallini, ucciso da una misteriosa ragazza in nero, la detective Cassie Holt, anni prima salvata dall'alcolismo proprio da Tallini, comincia a indagare sulla vicenda e scopre un intricato caso di abusi sessuali perpetrato da un gruppo di aristocratici irlandesi. Chi è dunque la serial killer che sta facendo piazza pulita di rampolli e avvocati, e che in realtà ha ucciso Tallini per errore? E cosa unisce la detective e la sua preda, visto che poco dopo l'inizio delle indagini le due inaspettatamente si alleano?...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FLY ME TO THE MOON - LE DUE FACCE DELLA LUNA – ore 16.45 - 21.30 – di Greg Berlanti - con Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano – Commedia/Drammatico - "Cole Davis è il direttore del programma di lancio dell'atteso viaggio sulla luna dell'Apollo 11. Kelly Jones è una spregiudicata esperta di marketing che viene assunta per promuovere l'impresa spaziale il più possibile, per fomentare il popolo americano a seguire con passione la missione e gli sponsor a investirvi. Nel mezzo c'è la politica del governo Nixon, determinata a mostrare al mondo - con ogni mezzo a disposizione, oltre l'etica - che l'America approderà sulla luna ben prima della Russia...”

Voto della critica: ***

- IMMACULATE – LA PRESCELTA – ore 19.15 – di Michael Mohan - con Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Giorgio Colangeli - Horror - "La giovane Cecilia, novizia americana, arriva a Roma da Detroit per prendere i voti e diventare suora. Viene accolta molto cordialmente nel convento cui è destinata, adibito principalmente alla cura di suore anziane e malate. Cecilia si trova subito bene e fa amicizia con l'altrettanto giovane Guendalina. Trova serenità anche nelle parole confortanti di padre Tedeschi: è lui che l'ha voluta lì, per il suo bene. Tutto sembra quindi svolgersi per il meglio, ma, dopo aver preso i voti ed essersi acclimatata alla vita del convento, Cecilia comincia ad avvertire malesseri. L'incredibile responso è che, pur non avendo mai avuto rapporti sessuali, è incinta. La convinzione generale al convento è che si tratti di un miracolo e che Cecilia porti in grembo il Salvatore, ma le cose prendono presto una piega sinistra...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DOSTOEVSKIJ ATTO I – ore 17.30 – di Fabio D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo – con Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba, Federico Vanni – Drammatico - "Enzo Vitello è un poliziotto che vive profondi tormenti causati soprattutto dal difficile rapporto con la figlia Ambra da lui abbandonata da tempo e pericolosamente avviata sulla via della tossicodipendenza. Il suo lavoro lo obbliga a confrontarsi con un serial killer, che lui e i suoi colleghi hanno soprannominato Dostoevskij perché dopo gli omicidi lascia messaggi con riflessioni sul senso della vita. Apparentemente non esistono moventi per le uccisioni e le vittime non offrono elementi per creare collegamenti tra di loro. Enzo assume su di sé la responsabilità di catturare Dostoevskij quasi come un'ossessione dettata forse da una inconfessabile vicinanza di pensiero...”

Voto della critica: ***

- ROCCO E I SUOI FRATELLI (1960) – ore 20.30 – di Luchino Visconti - con Claudia Cardinale, Alain Delon, Roger Hanin, Katina Paxinou, Annie Girardot - Drammatico - "Alla morte del marito, la lucana Rosaria Parondi si trasferisce a Milano, dove abita il primogenito Vincenzo, con gli altri quattro figli maschi: Simone comincia una carriera nella boxe, Rocco fa il garzone in una stireria, Ciro va a lavorare in fabbrica e Luca, il minore, rimane a casa con la madre. L'ossessione di Simone per la prostituta Nadia, della quale si invaghirà anche Rocco, porterà alla tragedia e alla disgregazione della famiglia Parondi...”

Voto della critica: *****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- A QUIET PLACE – GIORNO 1 – ore 21.15 – di Michael Sarnoski - con Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O'Hare – Horror/Drammatico - "Mentre New York City è invasa da creature aliene che cacciano attraverso il suono, una donna di nome Sammy lotta per sopravvivere...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- FLY ME TO THE MOON - LE DUE FACCE DELLA LUNA – ore 21.15 – di Greg Berlanti - con Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano – Commedia/Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MATRIMONIO CON SORPRESA – ore 16.30 – 18.30 – 21.00 – di Julien Hervé - con Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud, Marianne Denicourt, Julien Pestel - Commedia - "Sul punto di sposarsi, Alice e François decidono di riunire le loro due famiglie. Per l'occasione, riservano ai loro genitori un regalo originale: un test del Dna affinché ognuno possa scoprire le origini dei suoi antenati. Ma la sorpresa si trasformerà in un boomerang quando i risultati, per la grande famiglia aristocratica dei Bouvier-Sauvage e per quella dei più modesti Martin, saranno a dir poco inaspettati...”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

