Il sindaco di Olivetta San Michele ringrazia la Polizia Provinciale per la continua collaborazione

Il sindaco Adriano Biancheri, a nome del Comune di Olivetta San Michele, ha ringraziato pubblicamente la Polizia Provinciale (in quest'occasione rappresentato dal Sovr. Capo Cav. Giovanni Calvi), per il particolare riguardo tenuto per il comune della Val Roya.

“Con un rapporto che si può definire molto collaborativo – evidenzia Biancheri - in diverse occasioni con il sottoscritto e sempre disponibile per ogni evenienza. Addirittura in più giorni di riposo si è adoperato manualmente per la realizzazione di una aiuola e la posa di segnali stradali”.