Sanremo: da domani al 4 aprile al Teatro Ariston la mostra di pittura ‘Brevi storie nel cerchio’, di Ruggero Gervasoni

Da domani a giovedì 4 aprile, dalle 16 alle 19.30, il teatro Ariston di Sanremo (sala incontri-soppalco bar), ospita la mostra personale di pittura ‘Brevi storie nel cerchio’, di Ruggero Gervasoni.

Ruggero Gervasoni opera da sempre in suo mondo sotterraneo che soltanto a visitatori distratti può apparire come la bottega di un corniciaio. Entrare nel suo antro dalla via Agosti, così inconsapevole del suo viavai, significa invece scendere in un ipogeo magico dove il reale perde le sue dimensioni misurabili. La pittura di Gervasoni sta a sé, non assomiglia a nessun’altra. Il cerchio e tutto il resto non lo ha certo inventato lui, ma tutta sua è la maniera candida, fanciullesca e indifesa con la quale ce lo propone come simbolo e come sogno.

“Tante volte – dice Ruggero Gervasoni - mi chiedono cosa intendo dire con la mia pittura. Io rispondo che la mia pittura non si dice, non si spiega, non si racconta. Il colore, la forma, il segno, ‘è’. Se non trasmette, se non emoziona è solo colore, magari ben steso: ma tutto ciò non basta. L’artista crea, gli altri copiano. Il traino del mondo sono le idee”.