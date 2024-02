Teatro a Bordighera, l'Antigone di Jean Anouilh all'ex chiesa Anglicana (Foto)

"Antigone" di Jean Anouilh, un riadattamento della celebre tragedia omonima di Sofocle, il 1°marzo alle 21 andrà in scena all'ex chiesa Anglicana a Bordighera.

Attraverso una regia e un riadattamento in chiave metateatrale, lo spettacolo teatrale della Compagnia Ganimede riflette sul sentirsi piccoli e impotenti di fronte ai giganti che ci circondano, sull’importanza del rimanere fedeli a sé stessi, alle proprie idee, alla propria storia. "Antigone, volendo interpretare la sua parte, per offrire la sua versione dei fatti, ed è questo a far di lei un’attrice vera e propria, si rivolge al pubblico per fargli capire che il nostro scopo dovrebbe essere quello voler esistere, non di limitarsi ad apparire come semplici comparse" - fa sapere la Compagnia Ganimede che, dopo aver debuttato al teatro "Angelo Mariani" di Sant'Agata Feltria e dopo il recentissimo successo riscosso al "Teatro Dehon" di Bologna, tornerà sul palcoscenico con "Antigone" di Jean Anouilh nella città delle palme. Lo spettacolo è stato prodotto dalla casa di produzione cinematografica AleoFilm, per volontà del suo presidente, Alessandro Leo.