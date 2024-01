Aria fetida sul bus per Bajardo, una lettrice: "Non solo maleodorante ma soprattutto irrespirabile!"

“Buongiorno, vorrei replicare alla vostra lettrice sul caso della signora maleodorante sul bus.. La signora in questione non emana cattivi odori come purtroppo siamo abituati a sentire spesso in molte persone, la signora rende l'aria irrespirabile, la cosa è ben diversa, in più non basta pagare il biglietto perché sul regolamento RT c'è scritto che il viaggiatore deve essere vestito in modo decoroso, non emanare cattivi odori, non essere in stato di alterazione ecc...E comunque a mio modesto parere forse questa volta chi di dovere dovrebbe fare qualcosa per questa signora.. Si spera!!



Stefania, moglie di ex autista RT”.