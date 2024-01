Sanremo: alunni della 'Rubino' insieme nella Giornata della Memoria per ‘Una storia semplice’ di Ela Pasternak

Un pomeriggio diverso, quello di ieri, per gli alunni di Quarta e Quinta della scuola ‘Rubino’ di Sanremo, che si sono ritrovati insieme per ascoltare ‘Una storia semplice’ di Ela Pasternak.

La dott.ssa Rossella Masper, della Biblioteca Civica e in pensione da pochi mesi, ha dato voce a questo breve racconto per affrontare, nei giorni in cui si celebra la Giornata della Memoria, il tema della guerra e delle conseguenti atrocità. Ha scelto, all’interno del libro ‘I bambini raccontano la Shoah’, il racconto di Ela e Marian Kaminski, ebrei polacchi che hanno vissuto la guerra da bambini: una storia d’amore di chi ha saputo lasciarsi alle spalle l’orrore e ricostruirsi una nuova vita.

Gli alunni e gli insegnanti hanno ascoltato in silenzio e, finita la lettura, molti sono stati gli interventi sia da parte degli studenti sia da parte degli insegnanti. Riflessioni e testimonianze si sono susseguiti. E così anche alla ‘Rubino’ è stata onorata la memoria di nonni e bisnonni che hanno lasciato un monito più o meno esplicito: la guerra e l’odio non portano a niente, in una guerra combattono le persone normali, ragazzi contro ragazzi, non importa se vinti o vincitori, la guerra è comunque distruzione e nasce dall’egoismo.

Con delicatezza e senza schieramenti Rossella ha sfiorato il tema dei conflitti attuali di fronte a una platea di giudici imparziali come solo i bambini sanno essere. E un applauso è nato spontaneo dopo che Emma con estrema capacità di sintesi ha detto: la guerra è inutile. Il messaggio che è risuonato è stato comunque quello di nutrire la pace in ogni situazione, anche quelle semplici e quotidiane.

E partecipando alla lezione di pace il tempo è volato; i bambini e gli insegnanti hanno ringraziato la dott.ssa Masper per il suo intervento, onorati per il fatto che, sebbene in pensione, sia venuta ancora una volta nella nostra scuola a portare le sue letture.