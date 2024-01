Giorno della memoria: il Consigliere regionale Veronica Russo oggi a Porto Maurizio

“Col silenzio bisogna ripercorrere in queste giornate le tappe della storia e riflettere sulle sofferenze che le persone perseguitate hanno subito ingiustamente. Purtroppo però, alla luce dell'attuale situazione internazionale, sembra che la storia non abbia insegnato nulla: tuttavia sono certa che solo continuando a ricordare possiamo sperare che queste tragedie non si ripetano mai più con la speranza di avere un'Italia e un futuro migliore".

Così il consigliere regionale Veronica Russo, in rappresentanza di Regione Liguria, questa mattina in piazza Fratelli Serra a Porto Maurizio, in occasione del 79° anniversario del Giorno della Memoria, per la deposizione della corona di alloro nella piazza dedicata ai due imperiesi morti a Mauthausen.