Festival di Sanremo 2024: a quattro anni dalla sfida a Fiorello, Sinner è pronto a salire sul palco dell'Ariston

La vittoria in Coppa Davis e, soprattutto, quella di questa notte nella semifinale degli Australian Open, sta facendo diventare Jannik Sinner lo sportivo più amato dagli italiani e, ovviamente, anche più richiesto per interviste o altro.

Dopo una partecipazione defilata nel 2020, quando sui campi del ‘Piatti Center’ trovo il tempo per un breve allenamento con Fiorello, questa volta è Amadeus a volere il grande campione sul palco del teatro Ariston per la 74a edizione del Festival. E, secondo i ben informati, il tennista altoatesino ci starebbe seriamente pensando.

Sono in corso le trattative per averlo a Sanremo, anche se il finalista di Melbourne sta verificando l’offerta, visto che aveva programmato la partecipazione all’Atp 250 di Marsiglia che inizierà il 5 febbraio. Sinner non sarebbe il primo ospite sportivo sul palco dell’Ariston e, con i suoi ultimi successi viene già paragonato ad Alberto Tomba che, a fine anni ’80 ‘fermò’ il Festival per trasmettere il suo slalom olimpico.