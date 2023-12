Ventimiglia, il “Natale insieme agli altri” ravviva via Ruffini (Foto e video)

Il "Natale insieme agli altri” ravviva via Ruffini a Ventimiglia con canti, poesie ed esibizioni musicali della “Little Big Band” della scuola media Biancheri e della Banda musicale città di Ventimiglia. Oggi pomeriggio l’isola pedonale della via centrale della città di confine ha, infatti, ospitato un evento organizzato dalla Pro Loco Intemelia Aps in collaborazione con la scuola elementare di via Vittorio Veneto, la scuola materna di via Chiappori e la Spes.

Protagonisti della manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, sono stati gli allievi delle scuole che hanno venduto i loro lavoretti realizzati in occasione delle festività natalizie. Inoltre, i bimbi hanno avuto modo anche di incontrare Babbo Natale, di divertirsi e degustare la prelibata merenda preparata dagli organizzatori: panettone, pandoro e cioccolata calda. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Serena Calcopietro, la polizia locale e la Croce Rossa di Ventimiglia.

"E' un'occasione per rianimare ancora una volta via Ruffini e vivacizzare la città" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Un evento dedicato ai più piccoli reso possibile grazie alla Pro Loco Intemelia, alla Spes e alle scuole".

"Lungo via Ruffini sono stati posizionati undici alberi natalizi in vaso addobbati dai bambini delle scuole di Ventimiglia con decorazioni autoprodotte" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro - "Per l'occasione il Comune ha concesso il patrocinio, l'area pedonale, la fornitura di dodici tavoli e due panche, gli alberi di Natale, il servizio di vigilanza da parte della polizia locale, due gazebo e sei pedane per l'esibizione musicale".