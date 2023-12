Calcio, Prima Categoria. Tripletta di Saih, doppio Grifo e Verbicaro, un Ospedaletti forza 6 si abbatte sul Cengio

Quarta vittoria consecutiva per l’Ospedaletti che questo pomeriggio ha travolto il Cengio al “Ciccio Ozenda” imponendosi con un netto 6-2, frutto della tripletta del classe 2004 Saih, della doppietta di Grifo e della rete allo scadere di Verbicaro.

Nel primo tempo gli orange dominano la partita e dopo pochi minuti hanno già l’occasione per passare in vantaggio con Siberie. L’1-0 si concretizza al 28’ con Saih che insacca di testa su assist di Bosio. Il numero 8 dell’Ospedaletti si ripete cinque minuti dopo quando, lanciato in profondità, salta un avversario e deposita in rete la sfera. Al 41’ l’Ospedaletti cala il tris: Bosio viene falciato in area, il direttore di gara assegna il calcio di rigore che Grifo realizza. La prima frazione di gioco si chiude con il poker dei padroni di casa firmato ancora da Saih che mette così a segno la sua personale tripletta.

Nella ripresa il Cengio parte forte e accorcia le distanze al 56’ con Bayi che colpisce di testa su calcio d’angolo. Al 75’ Iriana raddoppia per gli ospiti su azione di contropiede. L’Ospedaletti, però, riprende il controllo del match. Al 78’ Bosio si procura nuovamente un calcio di rigore che Grifo segna firmando così la propria personale doppietta. In pieno recupero, infine, Verbicaro sigla la rete del definitivo 6-2 concludendo di testa su assist di Manno.

Con la vittoria odierna l’Ospedaletti sale a quota 20 punti in classifica ed entra in zona playoff.

“Oggi ho visto il miglior primo tempo da quando alleno l’Ospedaletti - commenta mister Fabio Luccisano - hanno giocato tutti bene, creando molto, e finalmente siamo riusciti a fare gol quando abbiamo creato azioni pericolose. Nella ripresa abbiamo un pochino mollato sul piano della concentrazione e il Cengio ha fatto vedere che è una squadra che vale. Abbiamo vinto meritatamente, i miei ragazzi sono stati bravi e ora potremo andare a giocare sul campo del Millesimo con tranquillità. Mi piace questo gruppo, si allenano bene e non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo creato la squadra solamente tre mesi fa. È una famiglia anche con la società, il presidente, il direttore sportivo, lo sponsor. I ragazzi stanno facendo qualcosa di bello, devono andare avanti con tranquillità”.

Virtus Sanremo - Cengio 6-2

Marcatori: Saih 28’, 33’ e 43’, Grifo 41’ (r) e 78’ (r), Bayi 56’, Iriana 75’ Verbicaro 90’+2

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Ferrari (16 Manno), 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Schillaci (18 Molinari), 8 Saih (17 Saa Zambrano), 9 Siberie (15 Verbicaro), 10 Grifo, 11 Bosio (14 Avandro)

A disposizione: 12 Sambito, 13 Vinciguerra, 19 Petrullà

Allenatore: Fabio Luccisano

Cengio: 1 Fois, 2 Giorgetti (16 Iriana), 3 Venturino, 4 Bayi, 5 Gallesio, 6 Guastavino, 7 Stefan (14 Djomi), 8 Olivieri, 9 Ormenisan (15 Ciappellano), 10 Spinardi, 11 Eboli (13 Bianco)

A disposizione: 12 Pelle, 17 Jabai

Allenatore: Gianluca Molinaro

Arbitro: Sig. Thomas Cambiaso (Imperia)

Ammoniti: Cianci, Molinari, Guastavino, Gallesio, Stefan, Olivieri

Espulso: Olivieri