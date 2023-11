Emergenza migranti, a Ventimiglia controlli a tappeto delle forze dell'ordine (Foto)

Controlli a tappeto delle forze dell'ordine, in serata, a Ventimiglia. Polizia, carabinieri e guardia di finanza, supportati dalla polizia locale, hanno ispezionato le zone della città frequentante solitamente dai migranti, in particolar modo la zona delle Gianchette.

Il controllo straordinario del territorio, organizzato dal comitato ordine e sicurezza pubblica, non è la prima azione, lungo le vie della città, messa in atto dalle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi si sono, infatti, svolti diversi controlli volti a contrastare l’immigrazione clandestina e a garantire maggiore sicurezza pubblica. Circa una ventina gli stranieri che sono stati portati in commissariato per accertamenti visto che erano senza documenti o con permesso di soggiorno scaduto.

Con l'arrivo del freddo i migranti, principalmente uomini, non sapendo dove andare camminano lungo le vie della città trascinando borsoni e pacchi, bivaccano nei pressi della stazione ferroviaria, lungo le vie cittadine e sotto il cavalcavia, nel greto del fiume, e alle Gianchette. Dopo il tramonto attendono in fila l'arrivo dei volontari che portano un pasto caldo, coperte e vestiti per aiutarli a combattere il freddo. Questa sera, nel parcheggio di fronte al cimitero di Roverino, vi erano i volontari del comitato festeggiamenti e della Caritas della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, scortati dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e dai carabinieri, a sfamare i migranti.