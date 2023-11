Da Vallecrosia a Genova, due atleti della PSV GL team sul podio alla Coppa Italia di kick light (Foto)

Ottimi risultati per due atleti della PSV GL team alla Coppa Italia di kickboxing andata in scena domenica scorsa al 105 Stadium di Genova. Matteo Panza e Jacopo Cirillo della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia, in forza al team da un paio di anni, conquistano due primi posti nel kick light.

Il 17enne Matteo Panza, nuovo atleta agonista della PSV GL team, vince, ai punti sulla distanza delle tre riprese, la Coppa Italia di kick light. "Da due anni Matteo si allena al Don Bosco dove con perseveranza si dedica alla disciplina che più gli piace" - fa sapere la Polisportiva Salesiani di Vallecrosia - "Un ragazzo riservato ed amante della famiglia costantemente seguito dal team che lo aiuta, ogni volta, a ritrovare la fiducia in sé stesso. La PSV GL team, infatti, non si occupa solo di sport in senso puramente agonistico ma cerca, anche, di trasmettere valori come rispetto ed armonia di squadra che portano poi alla vera amicizia. L'ambiente salesiano con il sistema educativo di Don Bosco riesce, infatti, ad accogliere questi ragazzi che trovano in esso un punto di riferimento".