Calcio, Promozione: rocambolesca vittoria per il Ventimiglia che supera in rimonta la Campese per 3-2

Sofferto successo per i frontalieri che solo negli ultimi 20' di gioco hanno avuto ragione della Campese, fanalino di coda nella classifica che non avendo nulla da perdere, hanno giocato la loro gara sino alla fine mettendo in difficoltà i padroni di casa oggi rivelati non brillantissimi. Questo risultato, comunque positivo, consente al Ventimiglia di uscire dalle ultime posizioni e grazie a una classifica corta, a portarsi a tre punti dalla sesta.



I granata, passavano presto in vantaggio (al 10°) con Addiego che in area era lesto a girare in rete davanti al portiere. Il pareggio, era immediato, al 13°, il cross di Chiappori era raccolto da Arrache che indisturbato insaccava.. Al 17°, Gambacorta poteva mettere nuovamente in vantaggio la sua squadra ma calciava su Balbi e nel capovolgimento di fronte, erano gli ospiti a segnare il sorpasso: Chiappori in area veniva atterrato da Xhamo e l'arbitro decretava il calcio di rigore che Arrache trasformava spiazzando il portiere. I locali,, accusavano il colpo non riuscendo più a imbastire azioni degne di nota.



Nella ripresa, il Ventimiglia pareva più ispirato e già al 12° Sparma con una rovesciata impegnava Balbi che respingeva. Ci provava al 15° Gambacorta il cui tiro terminava sulla base del palo e successivamente rinviato da un difensore sulla linea di porta. Clamoroso era poi il gol fallito da Gambacorta al 25° quando, ricevuto un bel pallone da Sparma solo da appoggiare in rete, sprecava tutto mettendo a lato. Il gol era nell'aria e lo confezionava Bertone (entrato da poco), che metteva in mezzo all'area per Addiego che appoggiava in rete segnando così la sua prima doppietta in gara. Gli ospiti reagivano e a sorpresa, al 32°, un tiro dal limite di Marchelli colpiva il palo. Ma il Ventimiglia credeva ancora alla vittoria e la raggiungeva al 34° con un gran tiro di Sparma non trattenuto dal portiere infilandosi a fil di palo. Erano i genovesi stavolta ad accusare il colpo e nel finale di gara erano ancora Gambacorta e poi Bertone ad insidiare la porta di Balbi che evitava un passivo maggiore.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Xhamo Andrea, Addiego, Peirano, Arena, Ierace, Ala, Cassini, Gambacorta, Sparma, Latella. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Schittzer, Oliveri e Bertone.



CAMPESE: Balbi,Pirlo, Chiappori, Deri, Bonanno, Oliveri, Urso, Fall, Arrache, Marchelli, Nania. Allenatore: Meazzi. Sono subentrati: Lops, Flori e Cenname. Note: al 92°, espulso Marchelli per doppia ammonizione.



Arbitro: Filippo Morbelli (Sez. Albenga). Assistenti: Davide Mamberto (Sez. Albenga) e Fabio Fioriello (Sez. Imperia). C.S.