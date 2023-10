Situazione della sanità in Liguria, 'Sanremo al Centro': “Forza Italia ne è responsabile da otto anni"

“Il comunicato di Forza Italia con cui si cerca di incolpare l’amministrazione comunale e il sindaco della situazione sanitaria e ospedaliera locale rappresenta una nuova frontiera del ridicolo e soprattutto una goffa presa in giro ai cittadini su un tema che invece andrebbe trattato con grande serietà”. Ad intervenire sull’argomento è il gruppo consigliare ‘Sanremo al Centro’ che continua: “Al di là dei tecnicismi legati alle rivelazioni statistiche alla base di questa classifica, su cui eventualmente la ASL potrà fornire dei chiarimenti, vogliamo ricordare ai concittadini, benché quasi tutti già lo sappiano, che tutte le competenze in materia di sanità sono in campo alle regioni, che Forza Italia guida la Regione Liguria da ben otto anni e che Forza Italia, rappresentata a livello locale dal consigliere Baggioli, è corresponsabile di tutte le scelte finanziarie e gestionali operate in materia di sanità locale e regionale.

"Se Forza Italia dopo otto anni si accorge di non essere d’accordo con le politiche da lei stessa adottate, si assuma le proprie responsabilità e se ne dissoci con atti concreti. Altrimenti restano tutte chiacchiere al vento di un partito ormai poco e mal rappresentato a Sanremo”.