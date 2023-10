La brillante carriera accademica della Professoressa Elena Accati è premiata dalla Fidapa di Alassio con il riconoscimento di “Eccellenza Donna”

La passione e l'impegno sono sempre stati i principi cardine della vita accademica e professionale della Professoressa Elena Accati, autentica eccellenza nel campo dell'istruzione universitaria. Una vita dedicata all'insegnamento e alla ricerca, che ha portato ad importanti risultati accademici. È quindi con grande orgoglio che la Fidapa di Alassio le ha conferito il prestigioso Premio Eccellenza Donna per celebrare il suo straordinario percorso durante un incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia presso la biblioteca di Alassio.

Nella sua lunga carriera, la Professoressa dell’Università di Agraria di Torino ha pubblicato numerosi articoli scientifici, sia in riviste nazionali che internazionali. I suoi studi innovativi e le sue ricerche hanno aperto nuovi orizzonti nel suo campo di specializzazione, contribuendo allo sviluppo di nuovi approcci e metodologie. Oltre ai suoi contributi accademici, ha dimostrato un impegno costante nei confronti degli studenti ed ha pubblicato numerosi libri.

Durante un importante incontro organizzato dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Alassio le è stato consegnato il prestigioso premio, che ha l'obiettivo di riconoscere l'impegno e l'eccellenza di donne, che si sono distinte nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Di fronte ad un pubblico numeroso composto da studenti dell'Istituto Agrario e Alberghiero di Alassio e tante donne del territorio, la professoressa ha tenuto una lectio magistralis sulla figura di Eva Mameli, madre dello scrittore Italo Calvino, di cui ricorre il centenario della nascita.

Cinzia Salerno, Presidente della sezione alassina della Fidapa e Consigliera alle Pari Opportunità del comune di Alassio ha motivato così l’iniziativa: "Il premio vuole riconoscere il suo impegno nella ricerca, nella sperimentazione e nella divulgazione dei risultati degli studi sia in Italia che all’Estero in un momento storico in cui alle donne non era concesso dedicarsi totalmente alla propria attività di studio e lavoro La Fidapa di Alassio conferma la sua dedizione nel promuovere l'eccellenza femminile e il ruolo delle donne nella società contemporanea. Ed il premio ha proprio l'obiettivo di valorizzare e portare all'attenzione della collettività le donne che testimoniano in modo attivo, grazie alla loro determinazione e passione, la storia della crescita ed emancipazione. Un particolare ringraziamento va al direttivo della Fidapa di Alassio, ad Antonella Tosi, componente del direttivo nazionale della Fidapa, a Valentina Perna della sezione di Albenga, alla tesoriera Mariateresa Parrelli, a Stefania Piccardo, presidente dell'associazione albergatori di Alassio ed alle allieve EDFA ed in particolare alla signora Genevieve Bene ed alla presidente Tiziana Albarello”

Elena Accati può vantare una brillante carriera di ricercatrice e docente: professore ordinario di floricoltura all’Università degli studi di Torino, ha svolto importanti missioni di studio anche all'estero, ed ha partecipato a numerose conferenze e seminari. Ha scritto inoltre oltre 15 libri su fiori, parchi e giardini e firmato oltre 250 lavori scientifici.