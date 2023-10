Polisportiva Vallecrosia Academy all'incontro di approfondimento tecnico dedicato alle società affiliate Milan (Foto)

Primo incontro di approfondimento tecnico AC Milan Academy per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Nella giornata di martedì 10 ottobre a Milano si è tenuto il primo incontro di approfondimento tecnico dedicato alle società affiliate Milan. Il presidente Vincenzo Todaro, il direttore sportivo Maurizio Brogna e il direttore tecnico Francesco Lapa hanno partecipato all’incontro in rappresentanza della Polisportiva Vallecrosia Academy asd.

L’incontro è iniziato nell’imponente stadio San Siro. Il programma molto accurato, in sala, ha previsto un confronto metodologico con il responsabile Academy e il coordinatore dell'attività di base durato due ore intense e proficue. Nel pomeriggio si sono poi trasferiti al C.S. Vismara Puma House of Football dove hanno preso visione degli allenamenti, dell'attività agonistica e dell'attività di base e si è svolto un confronto finale con gli allenatori.

“E' iniziato ufficialmente il percorso tecnico formativo in una location d’eccezione: lo Stadio San Siro di Milano, tempio del calcio mondiale e raduno per le 93 affiliate rossonere. Con entusiasmo, pieni di buoni propositi e con curiosità affrontiamo questo nuovo cammino ambizioso e allo stesso tempo molto impegnativo sia dal punto di vista formativo sia per gli impegni istituzionali che l’affiliazione stessa prevede. Gli incontri di specializzazione e formazione si terranno al centro sportivo Vismara Puma House of Football, centro sportivo del settore giovanile AC Milan. Nel prossimo futuro saranno tanti gli impegni in programma, tra cui la visita presso la nostra struttura di un tecnico Milan, webinar formativi, partecipazione agli eventi Milan ivi comprese le gare di campionato di serie A, tornei e visite ai musei Milan e confronti con le squadre rossonere del settore giovanile" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Convinti di aver operato la scelta più calzante per il livello di preparazione della nostra società, con obiettività riconosciamo il grande sacrificio che andiamo a sostenere per essere degni di entrare nel mondo AC Milan Academy”.