Due scooter abbandonati nel bosco da anni a Gouta: oggi l'intervento della Polizia Provinciale (Foto)

L’abbandono di rifiuti ingombranti è una delle piaghe più incredibili di qualsiasi territorio e, anche il nostro purtroppo non è da meno.

Quando poi si abbandonano mezzi come auto e moto nei boschi, che dovrebbero essere trattati come la nostra casa per gli aspetti positivi che ci regalano, il tutto diventa assolutamente vergognoso.

I due scooter abbandonati da anni nel bosco di Gouta, sul territorio comunale di Pigna, all’agente della Polizia Provinciale Gianni Calvi (da oltre 30anni impegnato nella difesa dell'ambiente e cacciatore di bracconieri) proprio non andavano giù. Tutte le segnalazioni sono risultate sempre vane, vane perchè trovandosi in zona impervia nessuno li ritirava.

Questa mattina di buon'ora ed armato di motosega, corde e del suo fedele ‘catorcio’ usato come un trattore, in un paio d'ore i due mezzi, trascinandoli vicino alla strada carrozzabile dove saranno recuperati dal rottamatore e finalmente portati via.