Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 24 a domenica 30 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 24 LUGLIO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Johnny Looper (voce e chitarra). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.15. ‘Perinaldo Festival’: Soft trekking sotto le stelle da San Romolo al Colle Termini di Bajardo. Escursione naturalistica con osservazione della volta celeste a cura dell’Osservatorio G.D.Cassini di Perinaldo. Ritrovo al prato di San Romolo con pic nic autogestito e incontro con la guida Diego Rossi. Partenza ore 21 (partecipazione 15 euro, gratuito ragazzi sotto i 13 anni). Consigliata la prenotazione whatsapp 348 5823047

IMPERIA

18.30. Per la rassegna letteraria al femminile ‘Parole di donne’ realizzata dal gruppo Facebook VivImperia, aperilibro al femminile con presentazione di ‘Il perimetro del cielo’ di Greta Mercadante. Bar11, piazza Edmondo de Amicis 11, ingresso libero, consumazione a pagamento

VENTIMIGLIA



7.00-8.45. Pratica Yoga a cura dell’Associazione Tra Terra e Cielo ASD. Forte dell’Annunziata (tutti i Lunedì e Giovedì del mese di Luglio)

21.15. Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’. Istituto Suore di S. Marta

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



10.00-22.00. Summer Fun, Animazione Estiva sul Lungomare Argentina con Baby dance, Yoga Baby, Skateboard, Yoga, Pilates, Qi gong, Stretching, Circuito funzionale, Tango Argentino, Balli Caraibibi. Fino al 3 settembre



10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera, un Mare di sapori’: buona cucina, musica, giochi e mercatini sul Lungomare Argentina. A cura di Confcommercio Imperia, fino al 26 luglio (le proposte enogastronomiche a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.20. Per la rassegna ‘Cinema in Giardino’, proiezione film ‘Don’t worry darling’. Grande schermo sotto gli ulivi dello spazio verde di via Vittorio Veneto, ingresso gratuito



OSPEDALETTI



21.00. ‘Liguria da Scoprire’: trekking gratuito alle scoperta della città. A cura dell’Associazione Arcadia. Ritrovo nel portico del Comune, prenotazioni 327 0824866

RIVA LIGURE

21.15. ‘Piano in Riva al Mar’: concerto Pianistico del Maestro Giuseppe Venturelli. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO



21.30. Per ‘Lunedì Bimbi’, giochi gonfiabili in piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Ugàtubàrdu’: cena con menù particolare a cura dello chef Davide Zunino con animazione serata del DJ Mr.Rouge Deface. Hotel Riviera dei Fiori, info 0183 745100

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Lezione gratuita di yoga con le insegnanti Alice e Daniela. Largo Scofferi (lunedì e martedì)



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



21.30. Latino Americano con Dj Set e animazione a cura di una coppia di ballerini (tutti i lunedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13.30-14.30/18). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



21.30. Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri presentano ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ con proiezioni di fotografie. A cura dell’Associazione ‘U Bumbaiju’. Visionarium 3D in via Doria, ingresso libero su prenotazione

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

21.30. Concerto di Apertura dell’8ª Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi ‘Come seta e velluto’ con il duo Isabella Stabio (sassofoni), Sara Terzano (arpa). Musiche di Bach, Marcello, Verdi, Bellini, Donizetti, Satie, Terzano, Rota, Morricone, Rondò Veneziano, Williams, Chertok. Chiesa di Sant’Antonio Abate, Piazza Sant’Antonio a Tovo Faraldi, ingresso gratuito, info 347 4585836



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)





MARTEDI’ 25 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

21.00. Per i Martedì Letterari’, Guido Olimpio presenta ‘La danza delle ombre Spie , agenti e molti segreti’ (La Nave di Teseo). Partecipa Carlo Parolisi. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.30. Concerto di Sergio Cammariere con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

19.00. ‘Mare è benessere Sport, natura sostenibilità’: inaugurazione mostra fotografica di Riccardo Bandiera (aperta fino al 12 agosto) e intervento di un biologo marino. A cura di Confartigianato Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul Molo lungo di Oneglia, info 337104 3629



21.00. ‘Spezzoni di legalità’: incontro dedicato alla memoria di Rita Atria e di tutte le vittime innocenti delle mafie con commento del Procuratore Capo di Imperia, Alberto Lari di alcuni brevi videoclip tratti da film e documentari concernenti tematiche legate alla criminalità mafiosa. Via del Monastero 17 (Logge di Santa Chiara), partecipazione libera

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00-23.00. ‘Crazy Show’ a cura di Diego Cussadiè. Pista di Pattinaggio, Solettone Sud

BORDIGHERA



10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera, un Mare di sapori’: buona cucina, musica, giochi e mercatini sul Lungomare Argentina. A cura di Confcommercio Imperia, fino al 26 luglio (le proposte enogastronomiche a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + baby dance di Ops! Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Tango Argentino al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



21.00. XIV Rassegna Touscouleurs: concerto del ‘Riccardo Tesi Trio’. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



21.30. Spettacolo per bambini con il Mago Alex in ‘Magic and Ballon Art’. A cura del Teatro dei Mille Colori. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.30. Per la Rassegna Estiva Circus Time, ‘Horror Commedy show’ con Squlibrio: spettacolo di acrobazie e clowneria . Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



21.00. Musica italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, lato levante



21.00. ‘Riva Ligure: 2000 anni di storia’ a cura della Fondazione Nino Lamboglia. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. ‘Ballando Santo Stefano’: animazione con karaoke a cura di Gianni Rossi. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

21.15. ‘Diano in Musica 2023 - I martedì sera dal vivo di Diano Marina’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino dove tre band suoneranno contemporaneamente, due nell'isola pedonale del centro cittadino e una nell'area manifestazioni sul Molo delle Tartarughe (fino al 5 settembre)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Lezione gratuita di yoga con le insegnanti Alice e Daniela. Largo Scofferi (lunedì e martedì)



CERVO



18.00. Visita didattica gratuita a cura di Elisa Bianchi in collaborazione con il FAI. Ritrovo presso il parcheggio ex Stazione Ferroviaria, info 338 5959641

21.00. ‘Fiabe da colorare in riva al mare’: evento rivolto ai giovani lettori condotto dalla giornalista Viviana Spada. Lungomare delle Nazioni, zona Anfiteatro, vicino al parco giochi. Giardini Marco Polo

21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto del pianista Julian Trevelyan. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

COSTARAINERA

10.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro a cura di Barbara Campanini (ogni martedì mattina fino al 15 agosto)

DIANO ARENTINO



17.00. ‘Trek & Yoga’, camminata nei sentieri, sessione di yoga e aperitivo nelle aziende agricole. Ritrovo al Centro sociale Aldo Trucco, info e iscrizioni 340-2440972 (tutti i martedì fino a settembre)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



DOLCEDO

21.00. ‘Per le vie del Borgo’: concerto di musica barocca con Elena Bertuzzi (soprano), Mauro Righini (viola e viola d’amore), Massimo Marchese (tiorba), Ugo Nastrucci (chitarra barocca). Brani di Tarquinio Merula, Gio Girolamo Kapsberger Kapsberger, Giovanni Felice Sances, Johan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi,Attilio Ariosti. piazzetta antistante la Chiesa di San Tommaso, ingresso libero ad offerta

PERINALDO



21.00. Per ‘Perinaldo Festival’, Scent of ‘vibrato’. Cello recital for a starry night. Recital per violoncello solista a cura della masterclass del maestro Dario Destefano. Oratorio di San Benedetto, ingresso libero

21.45. ‘A d un passo dalla Luna’: osservazione di Luna, Nebulose, Stelle doppie, Ammassi stellari. Osservatorio astronomico Comunale G. D. Cassini, info 348 5823047

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto



FRANCIA

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di apertura con ‘Igudesman and Joo’. Sagrato della Basilica di Saint-Michel Archange, fino al 5 agosto (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





MERCOLEDI’ 26 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.30. ‘Il giardino segreto’: laboratorio gratuito leggendo le storie di Italo Calvino con creazione di un giardino di carta in cui sognare avventure incredibili. Condotto da Denise Alessi e Roberto Di Marco (per bambini di più di 5 anni). Villa Ormond (richiesta prenotazione via WhatsApp 320 4659542)

19.45. Per Folies Royal 2023, Dj Time con Alessio Debenedetti (dj set). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

IMPERIA



11.00. ‘La ricetta del pescatore’: laboratorio con degustazione gratuita con il comandante Salvatore Pinga dell’ittiturismo Pingone, unico ittiturismo della città di Imperia. A cura di Legacoop Liguria. Infopoint ‘L’Approdo’ sul Molo lungo di Oneglia, info 337104 3629

21.00. Per la rassegna ‘Un Libro Aperto’, Imperia incontra Josella Ligi, percorso di una carriera internazionale con F. Vatteone. Piazza Antica dell’Ospizio

22.00. ‘I Concerti delle Logge’ (21ª edizione): esibizione della Camerata Musicale Ligure formata da: Giovanni Sardo, violino, Marco Moro, flauti, Simone Mazzone, chitarra, José Scanu, chitarra, maestro concertatore. Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio, fino al 29 luglio (biglietti acquistabili a questo link)

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio



17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera, un Mare di sapori’ (ultimo giorno): buona cucina, musica, giochi e mercatini sul Lungomare Argentina. A cura di Confcommercio Imperia (le proposte enogastronomiche a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.30. ‘Sinfonie e preludi d’opera dei compositori italiani’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera con musiche di Rossini, Verdi e Puccini (a pagamento). Giardini Lowe, info 0184 262882

21.30. Gran Tour del Cielo: osservazioni astronomiche guidate sul Lungomare Argentina a cura dell’associazione Stellaria. Spiaggia di fronte al bar Eden, partecipazione libera

TAGGIA



21.00. Per il Festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’ diretto dal M° Giorgio Revelli, concerto dell’organista Franz Hauk (Germania). Oratorio della Santissima Trinità di Taggia (più info)



21.30. Per il Progetto musicale ‘Live Music from Local Bands of Taggia’, concerto dei ‘Funky Monks’ nota cover band della provincia che ripropone in chiave acustica il suo repertorio pop rock. Via Lungomare

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna Bim Bum Bam, giochi gonfiabili prt i più piccoli. Via Martiri della Libertà



SANTO STEFANO AL MARE



20.00. ‘Dinner S how’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082 (mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



DIANO MARINA

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo, per vivere la cultura e l'archeologia nelle sere d'estate, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.30. Festa di Sant'Anna organizzata dal Comune di Diano Marina con la collaborazione degli abitanti del borgo di Sant'Anna con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Arrivo della Statua di Sant'Anna dal mare (h 20.30) + dalle 20.45 Santa Messa e a seguire processione nelle vie della borgata



21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al mare’, Sandra Bonzi presenta il libro ‘Il mio nome è due di picche (Garzanti). Molo delle Tartarughe, info 339 2877093 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)

CIPRESSA



21.00. Madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento: concerto dell’Ensemble ‘Fuori Tempo’ formato da Monica Molinaro (Soprano), Fabrizio Frescura (Tenore), Agostino Moriano (Baritono, basso), Claudio Passarotti (Liuto forte). Musiche di Arcadelt, Dowland, Marenzio, Monteverdi, Morley, Weelkes. Chiesa fortezza di San Pietro di Lingueglietta



ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



DIANO CASTELLO



18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.00. Per ‘Love Circus, ‘Magie d’Oriente con il fachiro Onireves’: spettacolo per i più piccoli (tutti i mercoledì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131



21.00. Per la 1ª edizione del ‘Premio letterario Number27’, la critica d’arte Maria Pettinato presenta ‘Le maschere dalla scena al dipinto’. Chiesa di San Giovanni Battista

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



PERINALDO



18.30. Per ‘Perinaldo festival’, ‘La meridiana di Cassini’: Visita guidata della Meridiana di Cassini, ricostruita all'interno della Chiesa della Visitazione, a cura dell’Osservatorio astronomico GD Cassini. Commento musicale eseguito dagli allievi delle masterclass di strumento ad arco dei Corsi di Perinaldo., Partenza da Piazza San Nicolò, partecipazione libera

21.30. Perinaldo Festival Jazz ensemble, con guess star Giovanni Falzone (tromba). Evento a cura della masterclass Jazz di Pietro Ballestrero. Piazza San Nicolò, ingresso libero

21.45. ‘A d un passo dalla Luna’: osservazione di Luna, Nebulose, Stelle doppie, Ammassi stellari. Osservatorio astronomico Comunale G. D. Cassini, info 348 5823047

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto del pianista Nikolaï Lugansky. Sagrato della Basilica di Saint-Michel Archange, fino al 5 agosto (più info)



MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



19.30-22.00. Concerto ‘Polifonioa – Canti corsi’ in Square Gastaud



GIOVEDI’ 27 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con ‘Reladuo’ formato da: Roberto Blasi (chitarra) ed Elonora Amerio (voce) ). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ (telefono 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Piazza Eroi Sanremesi, zona Monumento a Siro Andrea Carli (il 27 di luglio e il 3, 17 e 24 agosto)



21.00. Spettacolo Musicale ‘Tributo a Dodo Goya. Piazza Borea d’Olmo

21.15. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, ‘Calvino e il Cinema’: proiezione film ‘Tristana’ di Luis Buñuel. A cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Piazza Santa Brigida, ingresso gratuito

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



21.00. Per il festival internazionale d’organo ‘Serate organistiche leonardiane’, concerto dell’organista tedesco Franz Hauk. Duomo di San Maurizio, ingresso libero



21.00. Rassegna cinematografica a cura dell’associazione Culturale FilmCaravan. Villa Faravelli, fino al 29 luglio

22.00. ‘I Concerti delle Logge’ (21ª edizione): esibizione di Celeste di Meo al violino. Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio, fino al 29 luglio (biglietti acquistabili a questo link)

VENTIMIGLIA

7.00-8.45. Pratica Yoga a cura dell’Associazione Tra Terra e Cielo ASD. Forte dell’Annunziata (tutti i Lunedì e Giovedì del mese di Luglio)



9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata, ingresso libero (locandina)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

16.00. Presentazione del volume ‘Riviera italiana e francese, similitudini e differenze. Una storia comparativa delle riviere francese e italiani’ che raccoglie gli atti del convegno tenutosi tra Bordighera e Nizza nell’ottobre 2019. Presentano i curatori Lorenzo Bagnoli (Università degli studi di Milano-Bicocca) e Alessandro Carassale (Università degli Studi di Genova). Giardino del Museo Bicknell, via Romana 29

17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Circuito funzionale alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



19.00. ‘Giardini in Love’: serata danzante ed enogastronomica con la musica di Simona e gli Eclipse. Giardini Lowe



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

TAGGIA ARMA



16.00-23.00. Artigianato sotto le stelle: mercatino di artigianato artistico sul Lungomare di Arma

21.30. Concerto del gruppo musicale ‘D-Sparsi’ con cover rock italiane (Vasco, Ligabue, Baglioni, Battisti, Liftiba…). Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca2023’. Bruno Gambarotta presenta il libro ‘Fuori programma’. Dialoga con l’autore il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Concerto della ‘Black Beat Soul Band’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

21.00. ‘I Giganti del Mar Ligure: balene e delfini sotto casa’: incontro a cura dell’associazione Delfini del Ponente. Palco sul mare

DIANO MARINA

15.00. Laboratorio ludico/didattico per riscoprire in prima persona la storia del Lucus Bormani, cimentandosi in attività pratiche e esperienziali. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

21.30. Per la rassegna ‘Diano SottoMarina 2023’, incontro con proiezioni video dal titolo ‘La pianura sommersa di Diano Marina’ a cura dell’associazione ‘InfoRmare’. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)

21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto del ‘Barbican String Quartet’. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



BORGOMARO



21.00. FestiValdiMaro 2023: concerto ‘Oltre gli orizzonti dell’Anima’ con musiche di Mozart & Haendel. Abazia SS Nazario e Celso



CIPRESSA



21.30. ‘Cinema in Plein air’ in piazza Mazzini



COSTARAINERA

17.00. Arteterapia al Parco Novaro con Monica Di Rocco a cura dell’Associazione Gocce di Natura

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Festa della Birra (tutti i giovedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



15.30-19.30. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 31 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



21.30. ‘Dalle Stalle… alle Stelle!’: commedia dialettale con la Compagnia ‘Riemughe Surve’ di Montalto Carpasio. Piazza Mauro, entrata libera

DOLCEDO



21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (10ª edizione), concerto del Trio Chagal (violino, violoncello e pianoforte). Piazzetta di San Tommaso. Piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale, ingresso a offerta libera

PERINALDO

21.00. Per ‘Perinaldo Festival’, ‘Spazio autori’, presentazione libro ‘Italo Calvino, il partigiano Santiago’ di Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono, a cura di Corrado Ramella, libreria Amicolibro di Bordighera. Piazza San Nicolò

21.45. ‘A d un passo dalla Luna’: osservazione di Luna, Nebulose, Stelle doppie, Ammassi stellari. Osservatorio astronomico Comunale G. D. Cassini, info 348 5823047

21.45. Per ‘Perinaldo Festival’, Music for images and immagination, Short films and music to Ezio Bosso. Cortometraggi muti realizzati agli albori del cinema, ad inizio Novecento, commentati da musica eseguita dal vivo e sonorizzazioni elettroniche. Piazza San Nicolò, ingresso libero

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00-30. Serata enogastronomica e danzante con ‘Cristian e la Luna Nueva’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



21.15. ‘Standards time’: concerto Jazz con l’Inter Play Jazz Trio formato da Marco Moro (sax e flauto), Adriano Ghirardo (chitarra), Marco Bottini (basso elettrico). Piazza del Paese



VILLA FARALDI

18.00. Nell’ambito dell’8ª Masterclass del Festival di Villa Faraldi, tradizionale promenade ‘Note di Paesaggio’ con partenza nella suggestiva piazzetta tra gli ulivi di fronte alla Chiesa di Tovetto Faraldi. Il pubblico è accolto da un workshop libero di percussioni. Info 347 4585836



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Jean-Christophe Spinosi con Daniel Lozakovich, violino. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

VENERDI’ 28 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

18.00. ‘RDS Summer Festival’: musica live con Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sophie and the Giants, Sethu. Piazzale Carlo Dapporto, ingresso libero, anche domani (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con The Cu3e: Davide Rock (voce e chitarra), Davide Frattarola (percussioni). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Presentazione del libro ‘Il Soldato dimenticato’ di Claudio Restelli con intrattenimento musicale. Piazza Borea d’Olmo



21.15. Per il XXV Festival Organistico Internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’, concerto dell’organista Thomas Ospital (Francia). Basilica Concattedrale di San Siro



23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.00. Rassegna cinematografica a cura dell’associazione Culturale FilmCaravan. Villa Faravelli, fino al 29 luglio

21.00. Concerto di musica jazz al Santuario NS Santissima a Piani

21.00. Per ‘Musica sotto le Gru’, spettacolo della scuola di ballo ‘New Movanimart. Banchina Aicardi

22.00. ‘I Concerti delle Logge’ (21ª edizione): esibizione di Alberto Lodoletti al pianoforte. Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio, fino al 29 luglio (biglietti acquistabili a questo link)



VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, musica da ballo con Dj. Terrazza panoramica ingresso libero e gratuito

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale con Ludo Disco alle 21.15, attività dedicate alle famiglie con bambini. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti i venerdì sino al 31 agosto)

21.00. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a cura della Fondazione ‘Ernesto Chiappori’. Rsa in Via Del Ricovero 3

VALLECROSIA



8.00-20.00. Street Food a cura di Fiori Eventi. Solettone Sud, fino al 30 luglio

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga Flexfitness Baby (5 – 10 anni) al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘BordiJazz summer edition’: concerto di Danila Satragno alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

17.30. Passeggiata gratuita alla scoperta dei luoghi storici di Badalucco accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo davanti alla chiesa Parrocchiale in Piazza Duomo, info 327 0824866 (tutti i venerdì di luglio)

19.00. ‘La Sant'Erasmo run K10’ (1ª edizione): corsa podistica e una passeggiata ludico amatoriale a cura dell'A.S.D. Naturun Team Valle Argentina. Partenza da Piazza Tiziano Chierotti (più info)

21.30. ‘Tra Cielo e Mare’: proiezioni e filmati sul mare e sulla Valle Argentina a cura dell'Associazione Culturale ‘Quarto Quadrante’. Piazza Tiziano Chierotti

21.30. ‘Swing And Soda Band’: concerto a cura dell'Associazione Culturale 'Musica e allegria’ con un gruppo musicale composto da 15 musicisti che propone un mix di brani che spaziano dalla musica leggera italiana allo swing americano alla disco music e al rhythm and blues. Piazza Eroi Taggesi

RIVA LIGURE



21.30. Concerto de ‘I Nuovi Solidi’, band Tributo a Lucio Battisti. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



16.30-22.00. Mostra fotografica ‘Santuario Pelagos… cetacei e tesori sommersi’. MURR, Museo del Relitto. Piazzale della Stazione dell’associazione ‘Delfini del Ponente’, fino al 30 luglio

20.00. ‘Dinner S how’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082 (mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

21.00. Spettacolo con gli attori del Teatro dell'Albero. Sala Samuel Beckett

21.30. Per la rassegna ‘Dopocena con l’Autore’. presentazione libro di Bruno Gambarotta ‘Fuori Programma’ e di Claudio Porchia ‘Sanremo Story’ + musica a cura di DJ Mr.Rouge Deface. Hotel Riviera dei Fiori, info 0183 745100

DIANO MARINA

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo + alle 21. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.30. ‘Estate Musicale Dianese’ (12ª edizione): rappresentazione dell’Opera ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi a cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, direzione artistica a cura dell'Associazione Ritorno all'Opera (a pagamento). Villa Scarsella (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)

19.00. Sagra dei Rebatta Buse in piazzale Olimpia, fino al 30 luglio

ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



17.30. Visita gratuita del paese con guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo



21.00. ‘La Musica in una notte d'estate’: concerto di Gloria Sottovia, Lorenzo Marazzano e Gabriele D'Adamo. A cura della Banda Musicale Santa Cecilia di Badalucco. Giardin du Prevostu



BAJARDO



21.30. Cinema al Castello nella Sala del Castello dei Doria



CIPRESSA



19.00. Escursione guidata con Barbara Campanini ‘Anello Torri e Caselle’ Ritrovo in Piazza Mazzini



CIVEZZA



21.00. Concerto di musica barocca con i ‘Musicorner’

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Musica dal vivo (tutti i venerdì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



15.30-19.30. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 31 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

21.30. ‘Futura. Una serata con Lucio Dalla’: evento di Fondazione Treccani con Ernesto Assante. Piazza Mauro, ingresso libero

PERINALDO

21.30. Per ‘Perinaldo Festival’, ‘Il gatto e la volpe’ con Gabriele Mirabassi (clarinetto) e Simone Zanchini (fisarmonica), Piazza San Nicolò, ingresso libero

PIETRABRUNA

20.00. Festa della lavanda con cena all'aperto

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

20.00. ‘Sotto il cielo di Triora’: cena sotto le stelle con osservazioni astronomiche a cura dell’associazione Stellaria (a partire dalle 22). Vecchio Castello, info 348 552 0554

VALLEBONA



21.15. Per ‘Jazz in Valle’, ‘Intorno a me… Jazz’: spettacolo musical-teatrale messo in scena dal ‘We(st)ory ensemble’ & Liber Theatrum. Con Diego Marangon (regia e voce narrante), Riccardo Bianci (chitarra), Dino Cerruti (contrabasso), Rodolfo Cervetto (batteria), Paolo Maffi (sax), Laura Sibilla (voce narrante). Piazza del Paese

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz au Château’: ‘Good morning Billie’, concerto di Cheecky Swinger, Swing anni 30 (tutti i venerdì sera d’estate fino all’8 settembre). Città alta, ingresso libero (il programma a questo link)



MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Lucie Horsch con l’Ensemble Fuse. Sagrato della Basilica di Saint-Michel Archange, fino al 5 agosto (più info)

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

MONACO

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





SABATO 29 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



18.00. ‘RDS Summer Festival’: musica live con Ana Mena, Francesca Michielin, Aaron, Cioffi, Gianmaria. Piazzale Carlo Dapporto, ingresso libero (più info)

18.30. Per la rassegna BiblioTecla, presentazione libro ‘Al mare non importa’ di Manuel Bova. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)



21.00. Per la rassegna teatro dialettale ‘Nini Sappia’, commedia dialettale dal titolo ‘La Rapina’ della Compagnia ‘I Mach fina lì’ di Saluzzo. Piazza Borea D’Olmo

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

10.30. ‘Quando la terra incontra il mare’: laboratorio di flower design con i professionisti di Federfiori per conoscere un’altra eccellenza della nostra Provincia, i fiori. A cura di Confcommercio Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul Molo lungo di Oneglia, info 337104 3629

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.00. ‘Antoon e Paolina - Storia di un amore segreto’: concerto spettacolo nella parrocchia di San Bernardo a Moltedo

21.00. Ultimo giorno della rassegna cinematografica a cura dell’associazione Culturale FilmCaravan. Villa Faravelli

21.00. Musica sotto le Gru: concerto dei ‘TriTriTriTri’ con musica rock. Banchina Aicardi



22.00. ‘I Concerti delle Logge’ (21ª edizione): esibizione di Elena Baccariello al clarinetto con Davide Neri al sax alto e Nicolò de Maria al sax baritono. Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio (biglietti acquistabili a questo link)



VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

9.30-12.00. ‘Salviamo una Vita’: evento di formazione organizzato dalla Croce Verde Intemelia, insieme alla Capitaneria di Porto e con il patrocinio del Comune di Ventimiglia. Stabilimento balneare 'Bagni San Giuseppe', partecipazione libera

18.00. Per ‘Non solo Spiaggia 2023’ (18ª edizione), Ico Ferrero presenta ‘L’amore e il pensiero negli animali e l’uomo’. Libro di Serge Voronoff per la prima volta tradotto in italiano. Dialoga con il curatore del libro il dott. Sergio Pallanca. A metà conferenza, sarà presentato il Gruppo ‘Life Power’ che opera a Grimaldi. Segue cena a base di cozze. Prenotazione obbligatoria al 339 2494912. SOMS, Via della Pace a Grimaldi Superiore



19.00. Per Albintimilium Theatrum fEst, visita Guidata all’Area Archeologica di Nervia

20.30. Per l’Agosto Medievale, raduno della Permissione: Corteo Storico partenza da Piazza Funtanin arrivo in Piazza della Cattedrale + Offerta del Cero in Cattedrale + Benedizione del Palio Marinaro. Città Medievale

21.00. Per Albintimilium Theatrum fEst, rappresentazione del ‘Don Chisciotte’ da Miguel De Cervantes con Tullio Solenghi e Corrado Bologna, Regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure (a pagamento). Teatro Romano, info e prenotazioni 348 2624922 (acquisto biglietti online)

21.15. Per ‘HanburycheSpettacolo! ‘23’, ‘Ultima Fermata… Speranza’: spettacolo itinerante con gli allievi del 19° corso di recitazione. Regia Diego Marangon, Giardini Botanici Hanbury (12 euro, ridotto 10 euro, gratuito sotto i 6 anni), info e prenotazioni 338 6273449

21.30. Per l’Agosto Medievale: richiesta al Sindaco della permissione per allestimento e inizio delle competizioni + Assegnazione delle corsie + Giochi di bandiera: esibizione organizzata dai gruppi sbandieratori dei Sestieri. Piazza della Cattedrale

VALLECROSIA

8.00-20.00. Street Food a cura di Fiori Eventi. Solettone Sud, fino al 30 luglio

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00-24.00. ‘Carnevale Estivo’ con sfilata di oltre 12 Api allegoriche sul Lungomare Guglielmo Marconi. A cura dell’Associazione culturale ‘Borgo Antico’

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: ginnastica Total Body alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



10.00. 'Beneath The Surface': ultimo giorno della mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2

16.00. Presentazione del volume ‘Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storia’ dei curatori Alessandro Bartoli e Francesca Centurione-Scotto Boschieri. Giardino del Museo Bicknell, via Romana 29

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero



18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard (minimo 6 anni) davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki (obbligatoria prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574), fino al 3 settembre



18.30 & 19.30. Teatro itinerante ‘Magiargè e altre storie del Mare’ (2 gruppi). Partenza dalla Chiesa di S. Ampelio



19.00. Festeggiamenti a Sasso: Serata danzante ed enogastronomica

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. Spettacolo di musica Rock con Mister Pipoli. Chiosco della Musica



21.00. Per ‘Summer in Winter’, spettacolo improvvisato sal titolo ‘Divani’ (a pagamento). Giardini Winter

OSPEDALETTI



21.30. ‘Festa dello Sport’’: intrattenimento musicale con Dj set ‘DJ Radio Grock’ in collaborazione con le associazioni sportive cittadine. Pista ciclabile

TAGGIA ARMA



20.00. Processione di ‘Sant'Ermu': rievocazione storica della processione sul lungomare e vie limitrofe di Arma con figuranti con vestiti d'epoca

21.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, Viaggiar Danzando’: concerto della ‘Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo’ diretta dal M° Giancarlo De Loreto in collaborazione con l'associazione ‘Gente Comune’ di Arma di Taggia. Sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio



21.30. Musica live con la ‘Combriccola del Vasco’, Vasco tribute band, Darsena di Arma, info 320 8124572

RIVA LIGURE



20.00. ‘Cenando sotto le Stelle’: cena con spettacolo teatrale ai Giardini Don Luigi Aichino

SANTO STEFANO AL MARE

16.30-23.00. Festa in spiaggia all’insegna del divertimento con la musica dei The Klub. Marina degli Aregai (tutti i sabati fino al 2 settembre)



16.30-22.00. Mostra fotografica ‘Santuario Pelagos… cetacei e tesori sommersi’. MURR, Museo del Relitto. Piazzale della Stazione dell’associazione ‘Delfini del Ponente’, fino al 30 luglio

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

18.00. Inaugurazione esposizione opere del Maestro Rodolfo Viola. Sala Beckett

DIANO MARINA



21.00. Concerto folk dialettale ligure a cura del duo acustico ‘I Demueluin’. Sagrato della Chiesa di S. Giacomo in frazione di Diano Calderina, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.30. Lezione gratuita di Zumba a cura di Arsenio Turro Carbonell. Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato)

19.00. Sagra dei Rebatta Buse in piazzale Olimpia, fino al 30 luglio

ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



BAJARDO



18.00. ‘Bajardo lectures, Università d'Estate in Castel Bajardo, Lectio Magistrate di Giuseppe Conte dal titolo ‘Retaggio druidico e creatività letteraria’. Chiesa Vecchia



21.15. ‘Nuove piccole storie’: spettacolo con Apothema teatro danza. Chiesa Vecchia



CIPRESSA



21.00. Concerto musica da camera ‘Splendori musicali dal Barocco al Classicismo’. Chiesa Fortezza in frazione Lingueglietta



21.00. Presentazione del libro ‘Mercanti d'olio’ di Alessandro Carassale



COSTARAINERA



18.00. Per la 2ª edizione della rassegna ‘Letture al Parco Novaro’, presentazione della trilogia di Morena Fellegara. Piazza San Giovanni Battista, info 351 910 4008



DIANO CASTELLO



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 31 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

CIVEZZA

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Dj Set (ogni sabato di luglio e agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131



21.30. Serata musicale con esibizione della band Joker – Vico and The Adventures. Piazza Monsignor Massone. Piazza Quaglia, piazza Mari

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

20.00. ‘Sagra dei Frescicei’: serata Gastronomica e Danzante nel Centro Storico, Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica di luglio e tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO



19.00. Cena ‘Plastic free’a cura dell’associazione di Volontari

19.30. Festa della musica, musica classica, rock e teatro in tutto il borgo: Piazza XX Settembre, string orchestra (h 19.30) + Oratorio San Benedetto, classic music (h 20.15) + Piazza Castello, chamber music (h 20.15) + Arena Sciamanin, ‘Le petit Pì’, piece teatrale per giovani attori e orchestra (h 21.30) + piazza San Nicolò, Rock Concert (h 22.45)

PIETRABRUNA

16.30 & 19.30. Festa della lavanda: dimostrazione di distillazione tradizionale (h 16.30) + cena all'aperto e serata danzante (h 19.30)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. ‘Sagra dei ravioli’: serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Fabio Cozzani’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

19.00. Serata gastronomica e musicale con i ‘Ciansunier’. Località Verdeggia

VALLEBONA



21.15. ‘Viaggiando’ con il Rosario Bonaccorso Trio formato da Rosario Bonaccorso (contrabasso), Roberto Taufie (chitarra), Fausto Beccalossi (fisarmonica) + Jazz Mood di Umberto Germinale. Piazza del Paese



VILLA FARALDI

21.30. Nell’ambito dell’8ª Masterclass del Festival di Villa Faraldi, concerto finale con i docenti e gli allievi della Masterclass dal titolo ‘Armonie e Sciami d’Arpe’. Chiesa di San Lorenzo nel cuore di Villa Faraldi + performance tra i carrugi del workshop di percussioni e itinerario notturno verso l’Oratorio di Santa Caterina

FRANCIA

CANNES

22.00. Festival d’arte pirotecnica con la partecipazione della Jost (Austria). Baia della città (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.30. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, 75esimo Gala della Croce Rossa di Monaco con un concerto esclusivo di Robbie Williams. Salle des Etoiles dello Sporting club (più info)





DOMENICA 30 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

21.00. ‘Unojazz&Blues 2023’: concerto di Billy Cobham. Opening: Groovyboyz. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare ma dalle 20 sarà possibile accedere all’interno (più info)

IMPERIA

8.00-20.00. ‘Imperiaffari’: bancarelle nel Centro di Oneglia

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. FestiValdiMaro 2023: concerto ‘Dal Maro al Mare’ con musiche di Tchaikovsky, Borodin, Dukas, Ravel. Borgo Parasio, ingresso gatuito

21.00. Per ‘Musica bei Borghi’, Viaggiar Danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto. Musiche di: Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. Santuario Monte Calvario

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.30. Per l’Agosto Medievale, Notte della Contesa con Lettura Bando + Corteo da Parata + Cerimoniale di Giuramento + Assegnazione Corsie. A seguire, Campo de li Giochi: competizione dei Sestieri in vari giochi storici (tiro alla fune, corsa con l'anello, il portatore). Città Medievale

VALLECROSIA



8.00-20.00. Street Food a cura di Fiori Eventi. Solettone Sud

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

17.00. Cena in Bianco Unconventional Dinner® nel giardino di Villa Mariani: Abito e accessori total white, tovaglia e tovaglioli bianchi in tessuto, piatti in ceramica e bicchieri in vetro/cristallo, posate, candele, fiori e decori per la tavola. Cesta o borse per portare il cibo, sacchetti spazzatura per i rifiuti. Allestimento tavoli (h 17/18.30), cena dalle 20 alle 23, info e iscrizioni 335 437068

17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong al Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

21.00. Tributo a Lucio Battisti con la band de ‘I Nuovi Solidi’ (concerto benefico). Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. ‘Io, Giacomo Puccini… Innamorato dell’Amore’: Concerto lirico/teatrale a cura del Teatro dell’Albero. Auditorium Comunale

TAGGIA

8.00. ‘Fiera di Sant’Erasmo’: fiera tradizionale che si ripete ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Sant'Erasmo. Lungomare di Arma

11.00. Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo: Arma da oltre cent’anni festeggia Sant'Erasmo, protettore della gente di mare, con una processione di barche + alla sera illuminazione del golfo, con migliaia di lumini che galleggiano sull'acqua + 22.30 spettacolo pirotecnico + musica a cura di Master Dbj che farà ballare i più giovani e meno giovani. Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE



16.30-22.00. Mostra fotografica ‘Santuario Pelagos… cetacei e tesori sommersi’. MURR, Museo del Relitto. Piazzale della Stazione dell’associazione ‘Delfini del Ponente’, fino al 30 luglio

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione film ‘Spirit - Il Ribelle’. Piazza Ughetto, ingresso libero

DIANO MARINA



​10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Nizza, Via Genova

18.00. Festa di Sant’Anna nella frazione di Diano Serreta: Santa Messa nella Chiesa di Sant'Anna + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



21.00.’30 Minuti di Bellezza’: serata di Gala con Sfilata di moda, musica. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro. Ospiti della serata: Patty Pravo, Shade, Noor, Cioffi. Molo delle tartarughe, ingresso libero con prenotazione (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.00. Sagra dei Rebatta Buse in piazzale Olimpia

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino delle Pulci + musica Jazz dalle 12.00. Piazza del paese

ARMO



15.30. Cerimonia di premiazione del XVII concorso di poesia dialettale ‘Le Veglie di Armo’. Spazi adiacenti la Pro Loco di Armo, info 335 6499669

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 31 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



CIVEZZA

21.00. Serata musicale con le canzoni di Fabrizio de Andrè

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. Concerto lirico con soprano, pianoforte e voce narrante dal titolo ‘Un Amore così grande’ con Claudia Sasso, Antonio Puntillo e Maura Amalberti (a pagamento). Castello dei Doria



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)

DOLCEDO

21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (10ª edizione), Carlo Decio, con la regia di Mario Gonzales rappresenta ‘Odissea’. Piazzetta di San Tommaso. Piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale, ingresso a offerta libera

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica di luglio e tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO



12.00. Per l’ultimo appuntamento del ‘Perinaldo Festival 2023’, concerto dell’Orchestra del Perinaldo Festival diretta da Giacomo Agazzini con esibizione degli allievi delle masterclass di strumento ad arco. Musica di Ezio Bosso, Carl Orff ed altri. Chiesa di San Nicolò (più info)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Gautier Capuçon con giovani talenti vincitori della fondazione Gautier Capuçon. Sagrato della Basilica di Saint-Michel Archange, fino al 5 agosto (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





