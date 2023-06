Sanremo: parcheggio di piazza Eroi, al via la seconda fase dei lavori. Tre aree per il posteggio dei motorini

Si è conclusa in una settimana l’operazione di bonifica bellica sistematica terrestre in piazza Eroi Sanremesi, condotta da una ditta specializzata. L’intervento di ricerca con strumentazioni approfondite ha interessato cinque aree di scavo: tutte hanno dato esito negativo.

L’intervento per la realizzazione del parking interrato da 200 posti auto nel cuore della città, con la relativa riqualificazione della piazza, prosegue dunque con la fase due precedentemente indicata, quella dello spostamento dei sottoservizi, e interesserà prevalentemente l’area oggi adibita a posti moto.



A partire da domani, scatterà il divieto di sosta sull’area interessata ma l’amministrazione comunale, insieme alla polizia locale e all’ufficio viabilità, si è attivata già da sabato scorso con un sopralluogo sul posto per organizzare aree di parcheggio alternative.

Tre le nuove aree individuate per posteggi moto: la prima sarà allestita davanti all’entrata del mercato annonario, quindi nella zona a nord del cantiere, mentre la seconda sarà ricavata in piazza Nota, davanti al museo civico.

In totale le due nuove aree moto avranno una capacità di circa 100 posti, andando per buona parte a reintegrare gli stalli su cui da oggi sarà vietata la sosta per via del cantiere legato ai sottoservizi.

Ma da settembre sorgerà una terza area di sosta per le moto in una porzione di piazza Muccioli, per circa un altro centinaio di stalli, in modo da integrare l’offerta in concomitanza con la riapertura delle scuole.

Per quanto concerne l’area di posteggio moto provvisoria, questa sarà organizzata dalla ditta incaricata, di concerto con gli uffici comunali, con una specifica copertura a tre strati volta a preservare la pavimentazione.