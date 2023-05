Ventimiglia: al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” la mostra “L'arte che diventa dono” di Bernardo Asplanato

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” ospita a partire dal 25 maggio la mostra”L'Arte che diventa dono” del Maestro imperiese Bernardo Asplanato, organizzata da A.I.FO. Imperia, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri. All’inaugurazione della mostra presso la Sala Emilio Azaretti del Museo Girolamo Rossi nella splendida cornice del Forte dell’Annunziata a Ventimiglia interverranno il Commissario Prefettizio del Comune di Ventimiglia dott. Samuele De Lucia, la Direttrice del MAR dott.ssa Daniela Gandolfi, la prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola, Storica dell’arte e del territorio, le Presidenti delle associazioni organizzatrici, la dott.ssa Gabriella Stabile Re per l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la prof.ssa Susanna Bernoldi per A.I.FO. Imperia.

Questa straordinaria iniziativa rende concreto il sogno del pittore, ogni donazione per le opere d’arte sarà interamente devoluta ad A.I.FO. e si trasformerà in azioni di empowerment e nel cambiamento di vita per donne con disabilità, vittime di violenza e in condizioni di fragilità in paesi a basso reddito.