Imperia: domani pomeriggio incontro su due leggi di iniziativa popolare con 'Riprendiamoci il Comune'

Si svolge domani alle 17, alla ‘Casa del popolo’ di via del Collegio 3 ad Imperia (organizzato dal comitato Riprendiamoci il Comune) un incontro sulla campagna per la promozione di due leggi d'iniziativa popolare (‘Principi e disposizioni per la riforma della finanza locale’ e ‘Principi e disposizioni per la tutela del risparmio e la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti’) sulle quali, a partire dall’inizio di febbraio e fino a metà luglio 2023, verranno raccolte le firme su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di due proposte di legge che hanno l’obiettivo di intervenire sulle difficoltà finanziarie che ormai da decenni rendono sempre più complicato per i Comuni svolgere il ruolo di funzione pubblica e sociale da sempre esercitato, e che rischiano di vanificare la democrazia di prossimità e la partecipazione delle e degli abitanti delle comunità locali.

“Crediamo che i temi e i contenuti delle due proposte - evidenzia il comitato organizzatore - siano di estremo interesse per gli enti locali e per le comunità locali da questi rappresentate, per le seguenti ragioni:

- propongono un’inversione di rotta che restituisca ai Comuni il ruolo che loro compete nell’affrontare le importanti sfide di questo tempo, come la transizione ecologica e l’emergenza sociale;

- mirano a costruire una reale partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle scelte che riguardano le comunità locali”.

“Riteniamo importante che, su questi temi, si apra una discussione nei Consigli Comunali, pertanto proponiamo incontro aperto a tutta la cittadinanza”.