Elezioni amministrative: Imperia Rinasce "Città non per giovani ma potrebbe diventarlo"

“Imperia non è una città per giovani, lo abbiamo già detto, ma potrebbe diventarlo se oltre a implementare la formazione scolastica e a creare posti di lavoro si offrissero ai ragazzi anche delle occasioni e dei luoghi per il divertimento”.

Intervento sui giovani di Imperia Rinasce, che prosegue: “È un dato di fatto: nella nostra città i luoghi di aggregazione per i giovani sono veramente pochi e quasi tutti ubicati a Oneglia. I ragazzi non sanno dove riunirsi e per divertirsi sono costretti spesso a spostarsi altrove, percorrendo chilometri su strade congestionate e pericolose. Se vogliamo che Imperia diventi attrattiva anche per loro, è necessario individuare nuovi luoghi di incontro in modo da stimolare i privati ad aprire attività destinate a un pubblico giovanile; locali di intrattenimento, anche discoteche, che siano attivi non solo durante l’estate ma anche nei mesi invernali”.

“Dobbiamo implementare anche l’offerta sportiva – termina IR - già presente in città attraverso una collaborazione tra il Comune e le varie associazioni. Bisogna infine riportare la musica in città: organizzando eventi e concerti nel corso di tutto l’anno anche con la creazione di un Palamusica e valorizzando i gruppi musicali presenti sul territorio che, a oggi, non sono mai stati coinvolti dalla pubblica amministrazione”.