Imperia: trovato senza vita in località Bardellini Bruno Scomazzon, era scomparso da alcuni giorni

E finita tragicamente la vicenda di Bruno Scomazzon scomparso da giorni a Imperia. Il corpo senza vita è stato ritrovato oggi pomeriggio in località Bardellini. La storia di Scomazzon, persona conosciuta in tutta la città, doveva essere uno degli argomenti della trasmissione 'Chi l'ha visto?' di questa sera.

Durante il programma sarebbe stato lanciato un appello per cercare l'uomo. Il giorno della scomparsa era atteso all'ospedale di Imperia per una visita medica programmata.

Bruno Scomazzon avrebbe deciso di non raggiungere il nosocomio e probabilmente il giorno stesso ha raggiunto i Bardellini per mettere in atto i suoi propositi.