Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio, per una 50enne rimasta ferita lungo un sentiero dell’Alta Via in via Maule, sopra alla città di Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, i vigili del fuoco e il soccorso alpino per recuperare il ferito.

La donna, che ha riportato una frattura ad una caviglia, è stata poi trasportata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.