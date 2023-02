Sanremo, le star internazionali Noel Robinson e Jnr Robinson ospiti del secondo appuntamento del Festival della Canzone Cristiana

Nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, secondo appuntamento con il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, nello storico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo, che sarà trasmesso in diretta mondiale su Cristian Music TV Channel, sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it , e in diretta radiofonica su Radio Mater. Il Festival, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e della S.I.A.E., è condotto dall'attrice Daniela Fazzolari e dallo stesso Fabrizio Venturi. Presidente onorario di Giuria è Monsignor Giovanni D'Ercole.

Questa seconda giornata vede, oltre alla gara dei concorrenti, la partecipazione di Noel Robinson e Jnr Robinson, grandi star internazionali inglesi della Cristian Music, la soprano italo-americano Mariana Altamira.,la cantante Arianna Fracasso e il duo Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia, Noel Robinson è un artista famoso a livello internazionale, icona della Musica Cristiana, che riempie gli stadi di tutto il mondo. Nella sua carriera musicale ha realizzato cinque album. Il suo successo inizia nel 1996 con l'album “O Taste and See”, nel 2001 produce “Worthy in This Place” e nel 2006 “Garment of Praise”. L'album “Devote” rappresenta uno dei suoi lavori più prestigiosi. Nel 2015 vede la luce il suo lavoro più noto, che è un live album dal titolo “Outrageous Love”.

Fin dai primi anni della sua carriera si è contraddistinto per la sua particolarità vocale e il suo stile unico di suonare la chitarra, che gli ha consentito di scalare le vette della musica cristiana britannica e di diventare uno degli artisti della Christian music più famosi del mondo. I suoi successi sono ampiamente riportati nel libro “British Black Gospel” scritto da Steve Alexander Smith. Jnr Robinson, il quale vive in Danimarca, oltre ad essere uno tra i più acclamati artisti gospel del Regno Unito, riscuote un grande successo internazionale. E' vincitore del Gospel Award come "miglior cantante dell’anno” con il Black Soul Gospel Choir.