Sanremo 2023: domenica si festeggia in allegria la conclusione del Festival con il Maestro Massimo Morini alla residenza Le Palme di Arma di Taggia

Conclusione del Festival di Sanremo nella massima allegria domenica 12 febbraio con il Maestro Massimo Morini ospite della residenza Le Palme di Arma di Taggia del Gruppo San Fortunato di Genova, gestita dalla Cooperativa COS.

“Il celebre cantante del gruppo genovese dei Buio Pesto - spiegano dalla RSA -, già Direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston da 33 anni, quest’anno è stato scelto quale Direttore Tecnico del terzetto Albano, Ranieri e Morandi. Il Maestro Massimo Morini ha già ottenuto 8 vittorie del Festival, 7 quale Direttore Tecnico e 1 come Direttore d’Orchestra. Primati da record che dimostrano la sua grande preparazione artistica e la sua enorme qualità professionale. Nel 2013 ha trionfalmente portato alla vittoria nella categoria Giovani Antonio Maggio.

Morini, inoltre, si è sempre distinto per il suo spirito solidale e, da sempre, parte degli introiti dei suoi concerti vengono devoluti per l’acquisto di ambulanze o di attrezzature di soccorso. Tra i suoi più importanti interventi c’è la collaborazione con Anpas Liguria con lo scopo di raccogliere fondi per implementare la colonna mobile regionale di protezione civile. Poco descrivono queste frammenti di vita il grande spirito di solidarietà e la forte attenzione ai bisogni degli altri. Questa una delle ragioni per le quali domenica prossima chiuderà il suo Festival in visita agli anziani della RSA Le Palme di Arma di Taggia.

L’obiettivo è quello di rendere gli ospiti della RSA partecipi e non solo spettatori a distanza di un evento come quello del Festival della canzone, che non è fatto solo di abiti alla moda, locali di lusso ed eventi holliwoodiani, ma anche, per la prima volta di umanità e concreta solidarietà. Il Maestro Massimo Morini entrerà in struttura per regalare un sorriso agli ospiti, e soprattutto per confrontarsi in diretta con i ricordi, cos’ da rendere indelebile il pomeriggio, ai nostri ‘nonni’.

L’idea è nata alcuni mesi fa da un progetto di Luca Ghiglione ed Erika Martini che ha l'obiettivo di ‘rivangare’ i ricordi degli anziani e, inoltre, di valorizzare il dialetto ligure quale lingua del nostro territorio. Perché ‘Sanremo è Sanremo’ ma ‘SanRomu è SanRomu’. Tutti i nostri nonni ospiti della RSA Le Palme sono stati subito entusiasti e non parlano di altro, citando in continuazione frasi e detti in dialetto, raccontando la storia di Sanremo e del suo Festival. Attraverso un percorso di socializzazione e valorizzazione del patrimonio culturale si è arrivati ad una maggiore interazione con il territorio, con i tutte le sue sfumature facendo sentire i nostri ‘nonni’ ancora più integrati e partecipi della realtà che li circonda. I nostri anziani, per la maggior parte liguri, che conoscono bene il dialetto, non si risparmieranno nelle battute e nelle curiosità da formulare al Maestro Massimo Morini.

Il gruppo San Fortunato e la Cooperativa COS, grazie al progetto di Luca Ghiglione ed Erika Martini, ripartono con una ‘lenta’ riapertura della struttura che presenterà nel tempo altri eventi. A giovarne più di tutti sono proprio i parenti degli ospiti, che dopo anni di pandemia, nutrono un immenso bisogno di riavvicinarsi con maggior costanza alla struttura. Anche per questo è doveroso ringraziare anticipatamente il maestro Massimo Morini per questa sua impagabile e davvero unica partecipazione e presenza… ci vediamo domenica!!!”.